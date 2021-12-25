PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yıl başlayan diziler

Sevgili okuyucularım, bu sezon başlayan yeni dizilerden: FOX ‘Mahkum', Kanal D ekranında pazar akşamları yayınlanan ‘Yargı' ve Star TV'de ‘Kaderimin Oyunu' ile ‘Annemizi Saklarken' çok sevildi. Mahkum dizisinin 3. bölümü FOX'ta yayınlanırken, pazar akşamı ekrana gelen ‘Yargı' dizisi de karşısında ‘Teşkilat'ı görüyor. Çok rekabetli geçen pazar akşamları önümüzdeki haftaların daha da zorlu geçeceğinin sinyalini veriyor.

Türü drama olan ve yönetmenliğini Bahadır İnce'nin yaptığı ‘Annemizi Saklarken', her geçen hafta seyirciyi daha sıkı bağlıyor. Senaristliğini Yıldız Tunç'un yaptığı dizinin başrol oyuncuları: Kutsi, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi tecrübeli oyuncular. ‘

Kaderimin Oyunu' ise yine Star TV'de başlayan bir dizi. Türü drama olan ve yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı, güzel dizinin başrol oyuncuları ise Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral'dır. 2022 diziler için bir hayli zorlu geçecek. Ekonominin belirsiz göstergesi dizi maliyetlerine de yansıyacağını düşünürsek, zorlu bir 2022 yapımcıları bekliyor. Bu yıl uluslararası yapılacak, Radyonun Yıldızları Ödülleri yine 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde olacak ve bu yıl Dream Türk TV canlı yayın yapacak. Radyoculukta çok önemli işlere imza atan tecrübeli yönetici Cenk Sarıkaya'yı da emeği fazlaca geçtiği için kutluyorum. FOX'ta yayınlanan ‘Evlilik Hakkında Her Şey' çok iyi gidiyor.

Dizide Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik eder, tüm adaylara başarılar dilerim. 2021'in televizyondaki en iyileri haftaya yazacağım. Büyük bir emekle yapılan prodüksiyonu çok olan işlere her zaman saygı duyup alkışladık ama en önemlisi maliyeti az olan program ve dizilerin iş yapması.

Sevgi ile kalın……