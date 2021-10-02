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Gizem Güreşen ile başlayan zafer yolu

Sevgili okuyucularım Gizem Güreşen Galatasaray HDI Sigorta'da oynayan ve takım kaptanı olan bir oyuncu. Milli takım ve oynadığı kulüp takımlarında Dünya ve Avrupa düzeyinde kupalar kazanmış bir isim. En önemli başarılarda hep imzası olan bir voleybolcudur. Vakıfbank, Galatasaray HDI Sigorta'da oynayan, ülkemizin en iyi pasörü veya futbol terimi ile liberosu oynadığı takımlarda oyuncu arkadaşlarını motive eden bir kişiliğe sahiptir. Türk kadın voleybolunun ilerlemesinde büyük katkıları olan Gizem Güreşen 34 yaşında olmasına rağmen yine zirvede bir voleybolcudur. Sultanların son zamanlardaki uluslararası platformdaki başarısı Gizem ve arkadaşlarının örnek spor hayatları ile birlikte şimdiki sultanlara yol başarı haritası sunduklarına inanıyorum. Özelikle kadın voleybolunun çok daha fazla ilerlediğini gördükçe Türk voleyboluna büyük emekler sarf eden Gizem Güreşen'i kutluyoruz. Bugün Ebrar Karakurt, Zehra Güneş dünya çapında başarılı oldularsa bunu Gizem Güreşen gibi ablalarına borçlular. Basketbolda yine Melihler Efeler Erman Kunterler yeni nesli çok başarılı kılacak hamleler yapmışlardı. Öncüler çok önemlidir. Rotamızı dizi ekranına çevirecek olursak geçmiş yıllarda başarılı olmuş diziler yerlerini koruyor. Alışkanlık ekranda çok önemli. Özellikle bu yılın favori dizileri yine ‘Camdaki Kız', ‘Masumlar Apartmanı', ‘Arka Sokaklar' ve öteki reyting yapan diziler izleyicisinden tam destek alacağı aşikar! Sevgi ile kalın……