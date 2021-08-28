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Mesut Yar sezona çok iyi başladı

Sevgili okuyucularım diziler, programlar yaz arası bittikten sonra yeni sezon yayınlarına başladılar. Ekranlarımızda yıllardır sabah haberleri sunan sabah haber formatın öncüsü Mesut Yar, geçtiğimiz pazartesi günü yayınlarına “merhaba” dedi. Star TV ve NTV'de ortak yayın yapan tecrübeli ve sempatik sunucu çok iyi reytingler alarak başladı. Haberlere yaptığı yorumlarla büyük bir beğeni toplayan Mesut Yar başarılı çizgisini bu yıl da sürdüreceğinin ilk sinyalini böylelikle vermiş oldu. Özellikle seyircinin uyandığı saat diliminde Mesut Yar'ı tercih etmeleri yılların önemli bir meşakkatidir. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Avrupa'da takımlarımız başarılarını sürdürüyor. Fenerbahçe Helsinki'yi, Galatasaray da Randers'i geçerek Avrupa iddiasını sürdürüyorlar. 9 gün sonra yeni yayın dönemine başlayacağını duyuran Müge Anlı izleyicilerini çok sevindirdi. Tarihi reyting rekorları kırarak sezonu kapatan Müge Anlı, yine rekorlarla başlayacağı görünenler arasında. Formatı en iyi uygulayan Müge Anlı uzun yıllardır tarihi başarısını sürdürüyor. Zorlu bir sezona girerken ilk yüz listesinde 30 saniyelik yayınlar tepki topluyor. Özellikle bin bir emekle yayına giren diziler, programlar sabah haberleri liste dışı başarılı olmalarına rağmen kalıyor. Çünkü o kadar lüzumsuz 30 saniyelik 1 dakikalık kapak açılarak giren yayınlar var ki altındaki yayının rüzgarı ile 30 saniyelik yayın başarı sağlamış gibi gözüküyor. Emeklerin yerini bulması açısından kanal yöneticilerinin inisiyatifinde bu konuya dikkat etmelerini uzun yıllardır sektörde istihdam sağlayan emektar ve yazar olarak rica ediyorum. Özellikle 5 ve 10 yaş grubunun artık reyting listesinden ayırt edip çocuk reyting mecrası oluşturulup orada ölçülmeleri doğru bir davranış olacağının kanaatini taşıyorum. Böylelikle sosyal mecranın karşısında direnç gösteren TV'nin daha ivmeli yayınlar çıkaracağını düşünüyorum. Balıkesir'in dünyaca meşhur ayranın olduğu ilçesi Susurluk, ayran festivaline hazır. Ülkemizin en önemli sanatçılarının çıkacağı festivali bizzat Belediye başkanı Nurettin Güney yürütüyor. Başkan verdiği TV röportajlarında Susurluk ayranına dünyada önemli kapılar açacağını vurguluyor. Sevgi ile kalın.