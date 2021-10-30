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Sultanlar Ligi’ndeki derbi bugün saat 18.00’de

Sevgili okuyucularım bugün Sultanlar Ligi'nde büyük bir derbiye tanıklık yapacağız. Saat 18.00'de Burhan Felek Salonu'nda Fenerbahçe Opet – Galatasaray HDI Sigorta kadınlar voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak verilecek. Ulusal milli takımımız, Filenin Sultanları geçtiğimiz aylar sürecinde büyük başarılara imza atmışlar, dolayısıyla Sultanlar Ligi'ne de ilgi alaka bu sebeple artmış oldu. Derbiye gelecek olursak ligin 6 haftasında 1'er mağlubiyet, 4'er galibiyeti bulunan iki ezeli takım karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçe takımının sayı üreticileri bugünkü maçtaki performansları merakla beklenirken, ayrıca Fenerbahçe kaptanı başarılı orta oyuncu olan, kaptan Eda Erdem Dündar ve takımın önemli isimlerinden Anna Lazareva'lı Fenerbahçe geçtiğimiz hafta THY ekibine zorlu mücadele sonrası 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı. Bugünkü rakibi Galatasaray HDI Sigorta ise zorlu bir mücadelenin ardından Eczacıbaşı'nı devirip üst üste 4 galibiyetini aldı. Bugün kıran kırana bir mücadele voleybol severleri bekliyor. Galatasaray'ın çok tecrübeli kaptanı Libero, Gizem Güreşen otoriteler tarafından Eczacıbaşı karşısındaki muhteşem oyunu ile haftanın en iyi oyuncusu seçilirken, lig başından bu yana kaptanın süper başarılı oyunu, bir hayli dikkat çekiyor. Gizem Güreşen çok uzun yıllar milli takımın büyük başarılarında en büyük payı olan oyuncular arasındaydı. Voleybol demişken, rotamızı, voleybolda ülkemizi dünyanın önemli liglerinden olan, İtalya Kadınlar Ligi'nde temsil etmiş, 200'e yakın milli takım forması giymiş, geçmişteki çok iyi oyuncularından olan, Duygu Bal'a çeviriyoruz. Düzgün fiziği ile voleybolu bıraktıktan sonra Survivor yarışma programında büyük bir reyting yakalayan Duygu Bal, ekranlarda en çok teklif getirilen yıldızlar arasında yer alıyor. 1.90 boyundaki Duygu Bal, güzel fiziği ve Survivor'daki başarılı çizgisi ile hem sosyal mecrada hem de basında çok büyük ilgi topluyor. Yakın zamanda ekranlara da yeni bir proje ile gelme çalışmaları yapan Duygu Bal'a biz de başarılar diliyoruz. Duygu Bal gibi disiplinli ve başarılı spor geçmişleri olan şahsiyetler her zaman ekranlara büyük ivmeler kazandırır. Spor ekranından dizi ekranına döndüğümüzde Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı ‘Sadakatsiz' birincilikler devam ediyor. Özellikle bayanların çok tuttuğu dizi senaryodaki akıcılığı ile ekran başındaki seyirciyi sürüklüyor. Her zaman söylediğim gibi, Cansu Dere'nin yüz mimikleri, bu tarz dizi senaryolarına çok gidiyor. Dizi ekranı demişken, bu yıl yayın hayatına giren diziler arasında çok genç izleyiciye, bire bir hitap eden dizi göremiyorum. Nedeni ise gençlerin TV izleme alışkanlıklarını kaybetmelerinden kaynaklanıyor. Gençler vakitlerini daha çok telefonlarında geçirerek, bol bol sosyal mecra platformunda oluyorlar. Sevgi ile kalın….