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Süper Lig zorlu geçecek

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile başlamak istiyo­rum. Süper Lig'in iddiaları takımları lige çok kuvvetli giriş yaptılar. Galatasaray – Giresun deplasmanından 2 gollü galibiyet 3 puan alırken, Fenerbahçe ligin yeni takımı Adana Demirspor karşısında tek farklı galibiyet aldı. Sezona da bir hayli başarılı başlamış oldu. Geçen yılın süper takımı şampiyon Beşiktaş 3-0'la Rize'yi geçerken sezonun da çok çetin geçeceğinin kanaatini taşıyorum. Avrupa maçlarında ise Fenerbahçe genç oyuncusu Muhammed'in mükemmel golü ile Helsinki'yi geçerken Galata­saray deplasman beraberliği ile avantaj sağlamış oldu. Sivas ve Trabzon'un aldığı barışsız sonuç­larda bizleri üzdü. Kanallar sezo­na tamamıyla hazır özellikle bu yıl Star TV'nin ünlü sanatçılarla yaptıkları programlar bir hayli ses getirecek. İbo Show'dan sonra Volkan Konak ile devam edilirken bu yıl Bülent Ersoy, Mustafa Keser ikilisi ve hafta içi sabah kuşağında Seda Sayan'ı görüyoruz. Öğleden sonra ise geçen yıl çok başarılı performan­sı ile alkış toplayan Serap Paköz, önemli dosyalar ile yeni sezonu açacak. Hafta sonları ise yine mesleklerinde markalaşmış Tülin Şahin ve Burcu Esmersoy'u görüyoruz. Cumartesi günleri Burcu Esmersoy programına devam ederken, biz de ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı ola­rak 24'ncü yılımızda yolumuza devam ediyoruz. 81 güzel şeh­rimizin her hafta farklı bir iline gidip yöresel lezzetlerini, tarihi kültürel özelliklerini tanıdıktan sonra aynı programda o şehirde bir de ihtiyaç sahibi ailenin evini baştan aşağı yenileyerek dekore ediyoruz. Bugüne kadar yapılan binlerce ailenin evi bizim ekibe hep mutluluk ve enerji verdi. Ünlü manken, Tülin Şahin moda sektörünün duayenlerindendir. Yaptığı programda birçok ko­nuyu bir arada işleyerek seyre­dilen keyifli bir program yapmış oluyor. Burcu Esmersoy da sağlık konusunda aldığı konuklarla dikkat çekiyor. ‘Benzemez Kimse Bize' Bülent Ersoy ve Musta­fa Keser gibi dev sanatçıların yaptığı program reytingleri yine sarsacak bu yıl gözüküyor. Diziler programlar ve spor ekranları ile renkli bir skala ekranlarda bu yılda oluştu. Herkese başarı diliyorum. Sevgi ile kalın…