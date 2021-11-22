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Anılardan bir yaprak

-Yaşam, zaman sarmalında biçimlenir ve düğümlenir.-

Tanınmış şairlerimizden Cahit KÜLEBİ, Niksar'da Camiikebir İlkokulu'nda babamın öğrencisiymiş. Eniştesi Hayri TUNCER ile babam Halis ÖZDEN birbirlerinin nikah tanığı olmuşlar. Yaşamlarının sonuna değin arkadaşlıkları, ailelerinin de yakınlığıyla, sıcaklıkla sürdü. Cahit Ağabeyin isteği üzerine kendisi Niksar Karşıbağ'da şair EMRAH'ın mezarı yanında yapılan mezarına gömüldü. Sağlığında Ankara-Çankaya'da Şehit Ersan Caddesi'ndeki apartmanın giriş katındaki dairelerinde oturuyorlardı. Devlet Konservatuvarı Müdür Başyardımcılığı'ndan sonra Türk Dil Kurumu'nda Genel Yazmanlığa kadar gelen bir çalışma düzeni izledi. O zaman Ankara Nümune Hastanesi'nde uzmanlık çalışmasını sürdüren Dr. Suphi BAYKAM (Ressam ve yazar Bedri Baykam'ın babası) komşuları idi. Kurum'da Ömer Âsim AKSOY'un genel yazmanlığı zamanında hukuk danışmanlığı yaptığımdan (Kurum'un da üyesiydim) Külebi'yle ilişkimiz aramızdan ayrılıncaya kadar içtenlikle sürdü.

CHP Genel Başkanı İsmet İNÖNÜ'nün imzasıyla 1953 yılında kurulan CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi Yönetim Kurulu'nun 15 üyesinden biri de bendim. 1953 seçimlerinde Uşak'ta, 1956 seçimlerinde Giresun'da seçim konuşmaları yapmakla görevliydim. Yakınlığımız olan Suphi Baykam'ın evinde buluştuğumuzda oğlu Bedri'yi ilkokul başlangıcı yıllarında resim çalışmalarını görerek tanımıştım. Dayısı Ahmet YALÇIN da Ankara Barosu'ndan arkadaşım olduğu için günümüzde de içtenlikle süren bir dostluğumuz vardır.

Başarılı bir ressam olduğu kadar Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla, başarılı bir yazar da olan Bedri toplumsal ve özellikle siyasal sorunlar için çaba göstermekte, sağlam ve gerçekçi bir Atatürkçü olarak sorumluluk bilincinin gereklerini özenle yerine getirmektedir. Çok kimsemin çıkar, gösteri, ün, unvan ve değişik yararlar gözettiği günümüzde Bedri içtenlikle yurttaşlık gereklerini kotarmaya çalışmaktadır. Sergileri, yazıları, televizyon konuşmalarıyla duyarlığını ve özenini yansıtmakta iyi örnek olma niteliğini gölgesiz sürdürmektedir. Yurttaşlık gerekleri yaşayanlar için önde gelen bir amaç-erek olduğundan bu konudaki duyarlıkları ve çalışmaları benim için en önemli göstergedir. Tanımak ve ilişkiyi sıcaklıkla sürdürmek mutluluk vericidir. Bir Türk aydını olarak çalışmalarını övgüyle izliyorum.

Günümüzde yurttaşlık duyarlıklarını salıp kendi çıkarları yönünden öne alanların tiksinti duyuran tutum ve davranışları karşısında, özveri sayılacak yaklaşımlarıyla toplumsal sorunların çözümü için çalışmak, ibret ve örnek alınacak bir tutumdur. Bedri'nin sanat çalışmaları yanında siyasal duyarlığını yansıtan çabaları kişiliğinin seçkinliğini dokuyan ve vurgulayan birer anlamlı belirtidir. Gençlerimiz için özgün bir örnektir.

YENİ YAYINLAR:

■ Ali Naili ERDEM'in kişisel yayını “Ali Naili Erdem Yaşadıkça” adlı kitap tanıtım yazısı ve önsöz dışında 32 yazıdan oluşmaktadır. Güncel olayların anlamlı değerlendirmeleridir.

■ Emekli öğretmen Recai ŞEYHOĞLU'nun 36. kitabı “O Günler” FAVORİ Yayınları ürünüdür.

■ V. Murat TÎLGA'nın “Subayı Öldürmek” adlı kitabı GALEATİ Yayıncılık ürünüdür.

■ Ali BALKIZ'ın 2021 ÇİĞLİ Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü kazanan “Büyümek İstedim” kitabı LİTERATÜR Yayınları ürünüdür.

■ Naci ŞAHİN'in “Bir Eğitim Ateşesi'nin Almanya Anıları” adlı kitabı kişisel yayanıdır.

■ Doç. Dr. Halil ÖZCAN'ın “Atatürk'ün Özel Şifre Hattı-PR Gizli Telgraf Merkezi” adlı kitabı SİYASAL Kitabevi ürünü.

■ TRT'nin önceki görevlilerinden Mustafa BÜL BÜL'ün “Sabahları Seven Akşamsefaları” adlı dolgun kitabı İNKILÂP Kitabevi'nin yeni ürünü.

■ Asım ARSLAN'ın “Bir Türkiye Hayalime Kurulan Kumpaslar” adlı kitabının 2. baskısı kişisel yayını.