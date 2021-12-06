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Çarpıklık ve düşüklük

-Kişilik ve nitelik varlık dayanağıdır.-

Giderek güçleşen yaşam koşullarının ağırlığı altında ezilen insanlar dünyanın her yerinde yakınmalarıyla izlenmektedir. Değişik ortamlarda, değişik biçim ve koşullarda yaşanan aykırılıklar, çelişkiler, bozukluklar, kötülükler ve tüm çarpıklıklar yaşamı gölgeleyip karartan etkileriyle sürmektedir. Koruma, giderme ve iyileştirme çalışma ve çabalarının sonuçsuz kılan tutumlar ve durumlar tümüyle önlenememekte, kimi doyumsuzluk ve arsızlıklarla özellikle siyasal ve ekonomik bencillikler yitikleri önleyememektedir. Bunların giderilip karşılanması büyük emek gerektirmekle kalmayıp büyük gelir de istemektedir. Dayanışma, destek ve özveri yaraşır oldukları anlam ve amaç bağlamında yaşama geçirilmemektedir. Oysa insanlar için en değerli, en yararlı dayanak ve güç katkısı olumlu ve iyi ilişkilerdir.

Üzüntü veren durumlardan biri de ahlâk kurallarını, terbiye gereklerini gözardı ederek konuşmalar, yazılar, özellikle eleştiriler ve yaklaşımlardır. Siyasal yandaşlık ve karşıtlık nedeniyle kimi ilkeleri, kimi kuralları, kimi gerekleri savsaklayarak yazıp çizenlerin aldırışsızlığı yaşamı karartan tutumların başında gelmektedir. Partizanlık, yaranma ve gösteri çabasıyla, saldırganlığa soyunanların yayınları çirkinlikleri mide bulandırmaktadır.

Bilgi yoksunluğu bir anlamda küçüklüktür. Ahlâk yoksunluğu düşüklüktür. Yalana sarılan, maşalıkla alçalanlar için nitelemeleri kaleme ve dile yakıştırmak kişilikli insanlar için güçtür. Bir kişinin düşebileceği en kötü durumlar yalanlanmak, karalanmak ve dışlanıp unutulmaktır. Kişiliklere saygı kişilikli insanlar için doğal yaklaşımdır. Saygının, sevginin dayanağı güvendir.

Toplumsal yaşamın temel öğeleri savsaklandığı gibi güven duygusunu zedeleyen çarpıklıklar da sürmektedir. İnsanların birbirine karşı ilgileri, yaklaşımları bir tür koşula bağlanmış gibi pazarlık konusu yapılır gibi özenin ve değerin dışında tutuluyor. Oysa bir kişi için en sağlıklı, en güçlü dayanak özverili yaklaşımdır. Dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin değeri bu yüzden önemlidir. Güveni sarsan, yakınlığı kötüye kullanan, ilgiyi sömüren ilişkiler insanlıkdışı belirtilerdir. Kişilikle bağdaşmayan tutumlar kalıcı gölgelerdir, silinmez karalardır.

İnsanı, insanlığı, dostluğu değişik yakınlıkları, arkadaşlığı gözardı eden, kötüye kullanan davranışlar aşağılayıcı ve küçültücüdür, çarpıklık ve düşüklüktür. Ahlâk ve nitelik yönünden saygınlık, soyluluk ve seçkinlik en yüksek insanlık çizgisidir. Toplumsal yaşamın aydınlığı, esenliği, güvenliği ve mutluluğu ilişkilerin özveri, gerçekçilik ve içtenliğiyle kanıtlanır.

Değişik sorunların toplum yaşamını olumsuz etkilediği günümüzde kişisel ilişkilerdeki sıcaklığın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşam güçleri içinde karşılıklı güvenin ve dayanışmanın yadsınması olanaksız değerini herkes yeterince bilmelidir. Ne yazık ki bu anlayıştan uzak olanlar ilişkileri bozmaktan da geri kalmıyorlar. Kendini beğenmişlik küçüklüğüne düşenler birer kötü örnek olarak unutulup gideceklerdir. Yaşamın aydınlığı iki kaynakla tümlenir. Yürek ateşi ve beyin ışığı. Mutluluk dayanağı bu iki olgu sağlıkla yaşama geçer.