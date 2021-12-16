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Karanlık ortam

-Aydınlık, ortam güzelliği yaşam esenliğidir.-

Tüm canlıların (bitkilerle birlikte) yaşam ortamı, varlıklarını sürdürmenin en önemli kaynağı ve dayanağıdır. Koşullar ve durumlar bu temeli destekleyen etkenlerdir. Esenlik ve mutluluk yaşamın özgün besisidir. Başarıların kıvancıyla süslenen ve güçlenen yaşam istenci varlığın bilincine bağlanır. İnsan değeri ve insanlık nitelikleri yaşamın, en önemli ve en büyük konusudur. Ne var ki yaşayanlar bu alanda da gereken duyarlığı, ilgiyi ve özeni göstermemekte, geçici dünya sürecinin aydınlığını sık sık ve önemli biçimde karanlığa dönüştürmektedir. Kendi elimizdeki olanakları iyi kullanmadığımız için beklenmeyen ve istenmeyen yaptırımlarla karşılaşmaktan kurtulamıyoruz, yaşamı aydınlık ya da karanlık yapmak bizim elimizdedir. İçtenlik, istek ve uygulama birlikteliği en iyi anahtardır.

Kişisel sorunlar bir yana, önemli olanlar toplumsal sorunlardır. Okumuş aydın işsizler, kapanan işyerleri, iflâs yıkımları, hastalıklar ve salgınlar, ev ve orman yangınları, seller, kimsesizler, dilenciler, evsizler, güçsüzler bir yanda, torpilliler, kayırmalılar, iltimaslılar, özellikle siyasal destekliler bir yanda. Umut kırıcı, düşündürücü, olumsuz karşıtlıklara neden olan tutum ve davranışlarla birlikte insanı olumsuz duygular ve düşüncelerle çıkmaz sokaklara sürükleyen işlemler, uygulamalar. Çoğu zaman “Düzen” denilen ortamın aykırılık ve çelişkileri yaşam aydınlığını bozan olumsuzluklardır.

Toplumsal yaşamın aydınlığını azaltan ve ortadan kaldıran çıkar, yandaşlık, ortaklık, gösteri, partizanlık, hemşerilik, meslektaşlık durumları düzey ve nitelik sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, görgü, terbiye bozukluk ve eksiklikleriyle yanlış duygu ve düşüncelerin neden olduğu durumlar yalnız sahiplerini değil, tüm ilgilileri, çevreyi de etkilemektedir. Kaçınılması gereken kötülüklerin kaynağına inerek onların yinelenmesini önlemek bile önemlidir.

Yalnız yaşamak olanaksızdır. Böyle sayılmasa bile güçtür. Birliktelik, arkadaşlık, meslektaşlık, akrabalık yaşam bağlarının başlıcalarıdır. Mutlu evliliklerin gücü de duygu ve düşünce ortaklığıyla, yaşama bakış açısının uygunluğuna dayanır. Birliktelik ve dayanışma alanları uyuşmadıkça evliliklerin tadı da alınamaz. Boşanmaların giderek arttığı günümüzde temel sağlamlığının gözardı edildiği anlaşılmaktadır. Yaşamın güzelliği, esenlik yerine gereksiz tartışmalar, istemler ve beklentilerle, Fransızcadan dilimize geçen, yersiz, gereksiz, aşırı istekleri anlatan “Kapris” sözcüğüyle nitelenen durumlara bakmamız yeter. Yanlışlık ve yanılgıların peşin hükümlerle yetersiz değerlendirmelerden kaynaklandığı bilinmektedir.

Bir ülkede esenliğin ve mutluluğun ortamı yöneticilerin başarısıyla gerçekleşir. Partizanlık, yanlılık ve kazanımlar gözeten siyasal erkin kötülüğü toplum dokusunu bozar. Seçim kazanmak değil, yurttaşların güvenini, sevgi ve saygısını kazanmak önemlidir. Diktalar ve partizanlıklar ulus yönetimin karanlığı ve kargaşasıdır. İktidar geçici, yurttaşlık, kişilik ve insanlık kalıcıdır.