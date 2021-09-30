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Örnek kişiler (1)

-Yaşam aydınlığı en büyük mutluluktur.-

Toplumsal yaşamımızda tutum ve davranışlarıyla “Seçkin” olarak nitelendirilen kişiler, ulusal yaşamımızın övgüyle andığı değerlerimizdir. Yurttaşlık değerlerini kişisel nitelikleri, başarıları ve katkılarıyla kanıtlayanlar bilim adamı, sanatçı, sporcu, iş adamı, işçi, öğretmen-öğretim üyesi, asker, çiftçi, hekim, esnaf vd. olarak hepimizin övünç duyduğu çalışanlarımızdır. Çalışmaları, yapıtları ve yetiştirdikleri kişilerle yarınlarımıza yönelik övünülecek katkıları olanlar arasında öğretim üyelerimizin özgün yeri vardır. Hepsi birer toplum ustasıdır.

Bugün arkadaşlığıyla da övünç duyduğum bu ustalardan biri Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'tir. Özellikle genç bilim adamlarımıza örnek olacak nitelikleriyle üstün kişilik sahibi KELEŞ, günümüzde de birkaç bilim kuruluşunda ve kurumunda çalışmalarını yorulmadan sürdürmekte, eserleriyle eğitim ve uygulama alanına ışık tutup destek vermektedir. Kentsel politikalar, yerel yönetimler, çevre politikası, çevre hukuku, imar hukuku, konut politikaları dersleri verdiği kuruluşlar Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Ü. ,Gazi Ü. ,Hacettepe Ü. ,Doğu Akdeniz Ü. ,Yakın Doğu Ü., Lefke Avrupa Ü. ,Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kapadokya Ü., Okan Ü. Amerika'dan Japonya'ya konuk öğretim üyesi olduğu 6 yabancı bilim kuruluşu vardır. Ayrıca 5 yabancı kuruluşla Birleşmiş Milletler Türk Derneği ile Türk Dil Kurumu'nun da yönetiminde görev yapmıştır.

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Japoncada yayımlanmış 100 kadar kitabı, 700'ü aşkın makalesi vardır. Biri Japonya'dan olmak üzere 4 ödül ve nişan almıştır. Ankara Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerini bitiren, 1971'de profesör olup 12 Mart döneminde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 4 yıl dekanlık yapan KELEŞ'e 1993'de Japon İmparatorluğu Onur Nişanı vermiştir. İpekçi Barış ve Kardeşlik Ödülü'nü aldıktan sonra 2012'de Mimarlar Odası Mimarlığa Katkı Ulusal Ödülü'nü, 2014 'de Mülkiye Büyük Ödülü'nü, 2018'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü'nü almıştır. Emekli oluncaya kadar mesleğiyle ilgili kimi kuruluşlarda üyelik ve yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur.

Emekliliğini bir tür koşturmaca ile hizmet vermeyi sürdürdüğü bilim kuruluşlarında geçiren KELEŞ, yeni yayın çalışmaları yapmakta, hızından hiçbir şey yitirmeden yararlı katkılarına yenilerini eklemektedir. Kendisini kısa zaman önce yitirdiğimiz Prof. Dr. Cevat GERAY'la birlikte Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik ve Prof. Fehmi Yavuz'un asistanları oldukları zamandan beri tanıdığım KELEŞ'in toplumsal yaşamdaki arkadaşlık ve dostluk ilişkileri de sıcaklığını hiç yitirmemiştir. Gençlerimizin örnek alacakları yapısı ve çalışmalarıyla her zaman övgüyle arayacağımız bir değerimizdir.