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Örnek kişiler (2)

-Varlığın etkinliği en iyi yaşam örneğidir.-

Yaşamı aydınlatan kaynaklardan biri de çevredir. Ortamın uygunluğundan çok birlikte olunan kişilerin değeri, saygınlığı ve güvenirliği başlıca güçlerden biridir. “Ömür” denilen yaşam süresinde görüp geçirdiklerimiz “deneyim” olarak nitelendirilir. Akrabalık, dostluk, arkadaşlık, meslektaşlık olarak nitelenen yakınlıklar, ilişkiler varlığımızın destekleridir. Yaşamı anlamlı ve değerli kılan birlikte olduklarımızın kişilikleri, katkıları, etkinlikleridir. Yaşamın çekilmezliklerini çekilir kılan değerlerin başında dostlar gelir. Herkes dost olmaz, herkesle dost olunmaz. Dostluk bir kazanımdır, bir özgün katkıdır, bir örnek dayanışmadır.

Zaman zaman yaşamları eserleri, katkılarıyla öne çıkan yurttaşlarımı topluma tanıtarak özelikle gençlerimize izlerinden gidilecek değerleri anlatmak istiyorum. Bugün bu seçkin kişilerden Ertuğrul ÖNEN'i özetle anlatacağım. Toplumumuzun yaşamdan ayrılınca sözetme alışkanlığına karşı, yaşarken tanıtma görevini üstlenmek bana mutluluk veriyor.

Benim de yetiştiğim Sivas Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirenlerden biri olan O. Ertuğrul ÖNEN devletimizin yurt içi ve yurt dışı kadrolarında otuz yıl başarıyla görev yapmış bir değerimizdir. 35 yaşında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü olan ÖNEN, müfettişlik, diplomatlık, genel müdür yardımcılığı, genel müdür ve müsteşar yardımcılığının ardından Ulaştırma Bakanlığı ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarlıklarında bulunduktan sonra emekliye ayrılmıştır ama hiç ara vermeden hizmetlerini sunmayı sürdürmüştür.

Kurduğu Türk Dış Ticaret Vakfı ile otuz yıla yaklaşan sürede bu alanda eğitim, yayın hizmetleri vermiş, bugüne değin on beş bini aşan gencimiz bu kurumdan eğitim almıştır.

Daha sonra kurduğu Dünya Türk İşadamları Vakfı ile ”Dünya Türk İşadamları Kurultayı” adını taşıyan, ilk aşamada işadamlarını bir araya getirerek dünya ölçeğinde bir sinerji yaratılmasına uygun bir zemin hazırlayan Önen, bu organizasyonu devletin Cumhurbaşkanları, başbakanlar düzeyinde katılımı ile 12 yıl sürdürmüştür. Ancak bu girişimin öz amacı olan “Güzel ve Yalnız Ülke”mizin etkin bir lobby gücüne kavuşması ne yazık ki Türkiye Odalar Birliği'nin ve kamudaki bazı yetkililerin olayın önemini kavrayamayan tutumları sonucu henüz gerçekleştirilmemiştir. Ancak, Önen hız kesmeden üretmeyi sürdürmektedir. Kendisini yazım hayatında görmeye başladık.

2017 yılında “Sen İşini Kış Tut Yaz Çıkarsa Bahtına?” adını taşıyan ve bir devrin hikâyesi diyebileceğimiz çoğu bürokrasi anekdotlarının yer aldığı ilk kitabı, Dorlion Yayınevi tarafından yayımlandı.

Bunu TDV yayınlarından çıkan toplumsal sorunlarla ilgili görüş ve önerilerinin yer aldığı “Bir Bürokratın Gözünden-Biraz Ordan Biraz Burdan” adlı ikinci kitabı izledi.

Daha sonra “Fırıldak – Yükseklerde Kuş Da Bulunur Sürüngen De” adını taşıyan romanı ilgiyle karşılandı.

Roman türü bürokrasiden gelen yazarların yeğlediği tür değildir. Bu nedenle kitabı duraksayarak elime aldım. Okumaya başladığımda başarılı, bir romancının akıcı dili ve biçemi (üslubu), kurgusu oya gibi işlenmiş bir roman olarak karşıladım.

Bizim gibi ülkelerde düzenbazlıklarla, ayak oyunlarıyla bürokraside, siyasette ve iş dünyasında neler elde edilebileceğinin ibretlik hikâyesini deyim yerindeyse bir solukta okudum. Bu kitabın gelecekte filmlere, dizilere konu yapılarak toplumun geniş kesimlerine ulaşması gerektiğini düşünüyorum.

Dostlarımın beni böylesine olumlu şaşkınlığa uğratması ne güzel. İnsanların hiç durmaksızın koşulları zorlayarak üretmeyi, eserler vermeyi, topluma katkı yapmayı sürdürmeleri her türlü övgüye değerdir.