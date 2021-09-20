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Yaşam ışıkları

-Çok şeyi olmadığı zaman ararız, varken değerini yeterince bilmeyiz.-

Toplumsal yaşamın gücü, kişisel ilişkilerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Birbirini seven, sayan, arayan, sorunların çözümünde katkı veren yakınlıklarla koşturanlar, karşılık beklemeden yardım ve desteklerle dayanışmanın yararını vurgulayanlar, arkadaşlık, dostluk, meslektaşlık, komşuluk, akrabalık bağlarıyla yaşam aydınlığını artıranlar hiçbir zaman unutulmaz. Çocukluk, okul, askerlik ve çalışma yılları bu ilişkilerin kurulma ortamlarıdır. Nice dostluklar, yakınlıklar bu çağlarda başlar. Yıllar ilerledikçe, ortamlar değiştikçe, görev ve yer değişiklikleri de eklendikçe ilişkiler de duruma göre çizgisini değiştirir. Ama yakınlıklar olumlu etkileriyle sürer. Kimi zaman tersi de olur.

Yaşam çizgimizde tanıdıklarımız arasında kişiliklerindeki seçkinlik, üstünlük ve değerle unutulmayanlar bizim gönül zenginliğimizdir. Bu bağlamda kendisini her zaman büyük bir saygıyla karşıladığım, yakınlık ve güveninden çok büyük bir övünç duyduğum sayın ÖZDEN (İNÖNÜ) TOKER'i örnek göstermeden geçemem. Kişilik özellikleriyle büyük bir sevgi, saygı ve beğeni toplayan Özden TOKER, ailenin de onurlu bir temsilcisidir. İnönü Köşkü'nün yıldızıdır.

Tanımakla kıvanç duyduğum bayanlarımızdan biri de Doç. Dr. Hüner TUNCER'dir. TED Ankara Koleji'nden sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirip 1971-75 yıllarında bu Fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde asistanlık yaptıktan sonra 1977-1997 yıllarında Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yaptığı yıllarda Danimarka, Meksika, İtalya, Norveç, Güney Afrika Büyükelçiliklerimizde çalıştı. 1997-98 yıllarında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı.1998'de tarih doçenti unvanını aldı. Bitirdiği Viyana Diplomasi Akademisi'nin 2010 yılında Mezunlar Şeref Listesi'nde yer aldı. Ayrıca aynı yıl Avusturya Cumhurbaşkanı'nın verdiği Avusturya Devleti Bilim ve Sanat Şeref Nişanı'nı kazandı.

2013 yılında “Metternich'in Osmanlı Politikası, 1815-1848” adlı yapıtıyla Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü sahibi oldu. Günümüze kadar 30'dan fazla tarih ve siyaset kitabı yayımlanmıştır. Özellikle ATATÜRK döneminin barışçı dış siyasetiyle ilgili çalışmaları ilgiyle karşılanmıştır. Yazılarıyla toplumsal yaşamımıza ışık tutmayı sürdürmektedir.

Bir örnek daha:

Yıllardır mobilya alanında beğeni toplayan başarılarıyla seçkin bir yapım firması olan (MOB) Mobilya Dekorasyon Anonim Şirketi'ni yöneten GÜLEN SARAN, Çankaya-Hoşdere Caddesi'nin başında yıllarca KARE KİTABEVİ'ni yönetmiş, Erkan Muhasebe ve Malî İşler Bürosu'nda hizmet vermiş başarılı bir iş kadınıdır. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'nde tamamladığı öğreniminden sonra tanınmış şirketlerde muhasebe müdürü,Vakıf1ar Bankası'nda ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nda memur olarak çalışmış deneyimli bir bürokrattır. Yurt içinde ve dışında özgün mobilyalarıyla hizmet veren MOB'u etkin biçimde yöneterek başarılarını sürdürmekte, toplumsal katkılarda bulunmaktadır. Önceki yıllarda yitirdiğimiz değerli tiyatro sanatçısı Baykal Saran'ın kardeşidir. Örnek bir Türk kadını olarak başarılı işveren konumunda beğeni toplamaktadır.