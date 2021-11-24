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Dış güçlerin oyunu

Dış güçlerin oyunu olmasaydı, sayın hükümetimiz bir doları aslında bir lira yapacaktı, dış güçlerin oyunuyla 12 lira oldu.

Gerçi ben cümleyi yazana kadar 13 lira oldu ama, malum, hep dış güçlerin oyunu.

Merkez Bankası'nda 128 milyar dolarımız vardı mesela, dış güçler buhar etti.

Ekonominin kitabını yazan asrın liderimiz “milletin cebinden tek kuruş bile çıkmadan yaptık” dediğine göre, geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına para ödüyor olmamız tamamen dış güçlerin oyunu.

Hamdolsun dünya dengelerini değiştirecek kadar doğalgaz bulduk, hemen dış güçlerin oyunu devreye girdi, suçu sayın hükümetimizin üstüne yıkmak için doğalgaza habire zam oyunu yapıyor şerefsiz dış güçler.

Dünyanın en fazla buğday ithal eden, dünyanın en fazla ayçiçeği yağı ithal eden, mercimeği Kanada'dan, baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den, sardalyayı Yunanistan'dan getiren, hamsinin kökünü kurutan, ithal ineği ithal samanla besleyen kim, dış güçler.

İban numarası verin, üste para ödesinler diyen kim, Joe Biden.

Muhalefetin kafası basmıyor, Türkiye'yi kıskanan dış güçlerin büyük oyunu olmasa, marketlerde fiyatlar gayet uygun.

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Peki, dış güçlerin oyunu'nu bozmak için ne yapmamız gerekiyor?

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Akp milletvekili izah ediyor…

“Paranızın bittiği zamanlar olabilir, paranız kalmayabilir, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın, gözünüz gönlünüz açılır” diyor.

Bir başka Akp milletvekili daha şık izah ediyor…

“Ekonomik sıkıntı çekiyorsak, iki kilo yerine yarım kilo et alın, domatesi iki kilo almayın, iki tane alın, biber alacaksanız, bir kilo yerine üç tane alın, zaten kış günü turfanda sebze sağlığa faydalı değil” diyor.

“Peygamber efendimiz midesinin üçte birini boş bırakırdı” diyerek, dini açıdan az yememiz gerektiğini tavsiye eden Akp milletvekili var.

“Zam yapılıyor ama mini mini yapılıyor” diyen Akp milletvekili var.

“Elimizi vicdanımıza koyarsak, fiyatlarda çok artış yok” diyen Akp milletvekili var.

“Hani kaleciye top gelince göğsünde yumuşatır ya, hükümetimiz şu an zamları öyle yapıyor, yumuşatıyor” diyen Akp milletvekili var.

“Kuru ekmek yiyorlarsa, aç değillerdir” diyen Akp milletvekili var.

Hesap adamı denilen Binali bey, gayet mantıklı bir hesap yapıyor, “Amerika'da enflasyon sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış, bu ne demektir, 7 kat artış demektir, bizde 10'lardan 20'ye çıkmış, iki kat artış demektir” diyor.

TÜİK daha mantıklı bir hesap yapıyor, “enflasyon düştü, işsizlik azaldı” diyor.

Çalışma bakanımız “aslında gençlerimiz ülkeden kaçmıyor, dünyayı tanımak için gidiyorlar” diyor.

Enerji bakanımız “kombiyi kısın, tasarruf edersiniz” diyor.

Tarım bakanımız “eskiden İngiltere gelir, bize 8 gol atardı, rahat rahat golleri atıp giderlerdi, ama artık barajların en büyüğü bizde, havalimanlarının en büyüğü bizde, köprülerin en uzunu bizde” diyor.

Kardeşim, İngiltere maçının skoruyla köprünün boyunun ne alakası var diyorsanız, muhtemelen kafası basmayan cehape zihniyetindensiniz, çünkü zaten dış güçlerin püf noktası orası.

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1.5 liradan 3 liraya 7 yılda çıktı.

3 liradan 5 liraya 3 yılda çıktı.

5 liradan 8 liraya 2 yılda çıktı.

“Faiz sebep, enflasyon netice” dedi… Yani, şemsiye sebep, yağmur neticedir, şemsiyeyi açtığımız için yağmur yağıyor dedi.

8 liradan 10 liraya 2 ayda çıktı.

10 liradan 11 liraya 2 günde çıktı.

11 liradan 13 liraya 1 günde çıktı.

Hep dış güçlerin oyunu!

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Dolayısıyla, dış güçlerin oyunu'na karşı nacizane önerim var.

Getir seçim sandığını…

Sen asıl o zaman gör milletin oyu'nu!