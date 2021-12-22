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Kesene bereket canım kardeşim!

Hayırlı olsun canım kardeşim… Geçmediğin köprünün, girmediğin tünelin, uçmadığın havalimanının, görmediğin otoyolun, yatmadığın hastanenin dolar karşılığıyla parasını ödüyordun, bundan böyle, almadığın doların dolar karşılığıyla parasını da ödeyeceksin.

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Kesene bereket canım kardeşim… Müşteri garantili projelerin kefili sendin, şimdi artık, dolar garantili mevduatların kefili de sensin.

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Dolar yükseldiğinde aradaki kur farkı yüzünden her şeye zam yaptılar, sen ödedin, ama hiç olmazsa sadece zamları ödedin.

Bundan böyle dolar yükseldiğinde, hem zamları ödeyeceksin, hem dolar garantili mevduatların aradaki kur farkını ödeyeceksin.

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Anırsak da anırmasak da, vaziyetin bu canım kardeşim!

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Ve maalesef görüyoruz ki, döviz garantili mevduat sistemine geçildi diye, davul zurnayla halay çekiyorsun, kornayla şehir turu atıyorsun.

Bayram yapıyorsun.

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Ne halin varsa gör demiyorum, asla…

Ama inan, senin halini düşünmekten yorulduk artık canım kardeşim.

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Ömrü boyunca çalışmasa bile torunlarına yetecek kadar parası olan yurtsever insanlar, senin başına gelenler için dizlerini dövüyor, üç lisan bilen dünya vatandaşı gençler, sırf senin için sorumluluk üstleniyor, sen mahvolmayasın diye oy sandıklarında nöbet tutuyor, liyakat sahibi saygın ekonomistler, namuslu avukatlar, kalemini satmayan gazeteciler, işini gücünü riske ederek, hatta hayatını riske ederek, senin için mücadele ediyor… Sen halay çekiyorsun.

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Milli gelirin yarısını oluşturan, dış ticaretin yüzde 85'ini gerçekleştiren, kurumlar vergisinin yüzde 80'ini ödeyen, her iki çalışandan birini istihdam eden Tüsiad'a küfrediyorsun… Futbol maçlarına iddia kuponu yapar gibi “tutmazsa üzülürüm” diyen Nureddin Nebati'nin fotoğrafıyla şehir turu atıyorsun.

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Belki bir kıraathane kuytusunda veresiye çayını yudumlarken, dalgııın dalgın oturduğun masada tesadüfen görürsün bu gazeteyi…

Veya ne bileyim, belki camı kırık bir gariban penceresine rüzgarı kessin diye örterler bu sayfayı, orada okursun, demedi deme…

Biz -sana rağmen- senin için elimizden geleni yaptık.

Ama -bize rağmen- senin yüzünden olan sana oldu canım kardeşim.