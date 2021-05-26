Maydanoz suyu ses kısıklığına çok iyi gelir…

Asrın liderimiz ıspanak, marul ve sivri biber hakkında konuştu, “fiyatlar yarıya indi, yeni mahsul bakliyat rekoltesi de gayet iyi” dedi.

Esenboğa'dan saray'a giderken lastikçi esnafını ziyaret etti, otomobil lastiği ve çelik jant kapakları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu bulunan su ürünleri kontrol yeleği giydi, balıkçılık sezonu açılış törenine katıldı, palamut, lüfer ve istavrit hakkında konuştu, “ben tava mezgiti çok severim, mısır unuyla hamsi de bambaşkadır” dedi, Japonya'ya ihraç ettiğimiz orkinos konservesinin de süper olduğunu söyledi.

Dut pekmezi hakkında konuştu, koronavirüsle mücadele kapsamında Erzurum'dan özel olarak getirttiğini, her sabah bir kaşık yediğini anlattı, pestil ve köme yiyene de korona bulaşmadığını izah etti.

Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 hakkında konuştu.

Uzay hakkında konuştu, 2023'te Ay'a sert iniş, 2028'de yumuşak iniş gerçekleştireceğimizi anlattı, “samanyolu galaksisine gidiyoruz” dedi.

Sergen Yalçın hakkında konuştu, Serpil Hamdi Tüzün'ün öğrencisi olduğunu, çekirdekten yetiştiğini anlattı.

Kestane balı hakkında konuştu, Moskova'dan dönerken uçakta bir gazetecinin rahatsızlandığını görünce müdahale etti, “ılık su içine bir tatlı kaşığı kestane balı karıştırıp hemen getirin, içsin, bir şeyi kalmaz” dedi, “ama su sıcak olmasın, ılık olacak” diye uyardı.

Kümes hayvancılığı hakkında konuştu.

Sultanahmet'teki halıcılar hakkında konuştu.

Burak Yılmaz'ın Fransa'da hat-trick yaptığı maçlar hakkında konuştu.

Horon hakkında konuştu.

İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış törenine katıldı, Yeşilçam filmleri hakkında konuştu.

Asfalt hakkında konuştu, Kızılcahamam-Çerkeş tünelinin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı, tam kurdele kesilirken ulaştırma bakanına seslendi, “sıcak asfaltı pek iyi yapılmamış, o dikkatimi çekti, yüklenici firmayla görüşmekte fayda var, özellikle tünelin girişindeki ve çıkışındaki asfalt olayı pek iyi görünmüyor” dedi.

Maydanoz suyu hakkında konuştu, yandaş televizyonda tarif verdi, “beş bardak suyu kaynatın, bir demet maydanoz, bir limon, şöyle enlemesine kesin, suya ilave edin, biraz daha kaynattıktan sonra ılınmaya alın, ses kısıklığına birebirdir, aynı zamanda doğal antibiyotiktir” dedi.

Nükleer enerji hakkında konuştu.

Sudan'daki Sevakin adası hakkında konuştu.

Binicilik hakkında konuştu, “Divan-u Lugati't Türk'te atlarla ilgili 180 tabir yeralır, peygamber efendimize miraç yolculuğunda Burak isimli atı eşlik etti, Osmanlı devleti sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiftlikat-ı Hümayun kurmuştur” dedi.

Mantı ve pastırma hakkında konuştu, “mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” dedi, pastırma yüzünden Kayseri'yle Kastamonu birbirine girdi.

Gübre hakkında konuştu.

Buzdolabı satışları hakkında konuştu.

Tomografi hakkında konuştu.

Pele hakkında konuştu, “1967 yılında Pele'yi seyredebilmek için Afrika'daki bir savaşta 48 saat ateşkes uygulandı” dedi.

Nobel ödülleri hakkında konuştu.

Kırkpınar yağlı güreşleri hakkında konuştu.

Mesir macunu hakkında konuştu.

Kristof Kolomb hakkında konuştu, Selahaddin Eyyübi hakkında konuştu, Romen Diyojen hakkında konuştu, Goethe hakkında konuştu, Nazım Hikmet hakkında konuştu, Hitler hakkında konuştu, İbni Sina hakkında konuştu, Piri Reis hakkında konuştu, Robert de Niro hakkında konuştu, Shakespeare hakkında konuştu, Fidel Castro hakkında konuştu, Don Kişot hakkında konuştu.

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Türkiye'de herkes Sedat Peker'in açıklamalarını konuşuyor… Her konuda ve herkes hakkında konuşan asrın liderimizden çıt çıkmıyor.

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Halbuki daha önce hemen hiçbir konuyu “görmezden gelemeyeceğini” söylememiş miydi?

Mesela “Kudüs'te olan bitenleri görmezden gelemeyiz, Arakan'da yaşananları görmezden gelemeyiz, Urumçi'de yaşananları görmezden gelemeyiz, sınırımızdaki eli silahlı örgütleri görmezden gelemeyiz, devletimize yönelik tehditleri görmezden gelemeyiz, valimize yapılan hakareti görmezden gelemeyiz” demedi mi?

Hatta siyasi rakiplerini suçlayarak “gözleri var görmezler” bile demedi mi?

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“Libya'yı tribünden seyredemeyiz, Mısır'ı tribünden seyredemeyiz, Filistin'i tribünden seyredemeyiz, Afrika'yı tribünden seyredemeyiz, Suriye'yi tribünden seyredecek ülke değiliz, Kıbrıs'ı tribüne çıkıp seyredemeyiz” diyen kendisi değil miydi?

“Bize Somali'de ne işiniz var diyorlar, Somali'ye sessiz kalamayız” demiyor muydu?

“Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine sessiz kalamayız” demedi mi?

Muhalefet partilerini “kulakları var duymazlar” diye suçlamadı mı?

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“Gazze'yi kimse konuşmasa bile biz konuşacağız, Arakan'ı kimse konuşmasa bile biz haykıracağız” demiyor muydu?

Sessiz kalanlara “dilleri var hakikati konuşmazlar” demedi mi?

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Süleyman Soylu hiç olmazsa Kia jipini anlattı, cırt cırt diye ses çıkaran printer cihazını filan anlattı…

Printer cihazı bile kendi çapında ses çıkarırken, asrın liderimiz hâlâ susacak mı?