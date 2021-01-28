■ Akp'yi arkasına alıp, vatandaşa “gavat” diyen Akp valisi var.

★

■ TC'yi kaldıran Akp valileri var.

■ Apo'yu tebrik ederek “ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan'ı takdirle karşılıyorum” diyen Akp valisi var.

■ Bile bile Pkk'ya gözyuman Akp valileri var… Akp'nin açılım sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon taleplerine izin vermediler, bizzat asrın liderimiz itiraf etti, “valilerimiz verdiğimiz talimat gereği operasyonlara girmiyordu” dedi.

■ Aktütün karakolu basıldığında, 15 şehidimizi toprağa verdiğimiz gün, Akp milletvekilinin oğlunun stadyumdaki sünnet düğününe katılıp, Akp amblemli pasta kesen Akp valisi var.

■ Cephanelik patladığında 25 şehidimiz henüz morgta yatarken, “hayat devam ediyor, ara mı verelim” diyerek, Akp'nin genelkurmay başkanına lokum-sucuk hediye edip, kameralara poz veren Akp valisi var.

■ Makam odasına gelir gelmez, ilk iş, Atatürk'ün fotoğrafını indirten Akp valisi var.

■ 30 Ağustos resepsiyonunda Onuncu Yıl Marşı yerine Akp'nin seçim şarkısını çaldıran Akp valisi var.

■ 29 Ekim resepsiyonunu pastanede yapan Akp valisi var.

■ 9 Eylül resepsiyonuna katılmak yerine, Akp il başkanının kızının düğününe giden Akp valisi var.

■ Kubilay'ın anma törenine katılmayan Akp valisi var.

■ Abd konsolosluğu tarafından düzenlenen Abd bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, İsrail konsolosluğu tarafından düzenlenen İsrail milli günü kutlamalarına katılan, Sudan konsolosluğu tarafından düzenlenen Sudan bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, Kuveyt konsolosluğu tarafından düzenlenen Kuveyt milli günü kutlamalarına katılan, 19 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen Akp valisi var.

■ Tarikat şeyhini protokole oturtan Akp valisi var.

★

■ “Demokrat parti'nin Chp'yi kapatmaması en büyük talihsizlik” diyen Akp valisi var.

■ Seçim arefesinde Akp'ye oy toplamak için, elektriği, suyu olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtan, valiliğinin depolarında Akp pankartları bulunan Akp valisi var.

■ Abd başkanı'na tweet atarak “ben Türkiye'denim, valiyim, sizi seviyorum, hayatınız ve başkanlığınız çok başarılı, ben de sizin gibi olmayı umut ediyorum” diyen Akp valisi var.

■ “Amerika başkanının karşısında hazır duran başbakan istemiyorum, van münüt diyen başbakan istiyorum” diyen Akp valisi var.

■ Akp'nin dev tesisi olarak, törenle “yalak” açılışı yapan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra yalak'ın başında konuşma yaparak “bu yalaktan su içen hayvanların süt verimi artacak” diyen Akp valisi var.

■ Akp'nin dev tesisi olarak, mezarlıktaki hizmet binasının törenle açılışını yapan, mezarlıkta kurdele kesen, “o kadar nezih bir mekan ki, insanın ölesi geliyor” diyen Akp valisi var.

■ Özel uçakla Isparta'dan Kayseri'ye gidip, Kayseri'deki Akp valisiyle birlikte kuaför açılışı yapan Akp valisi var.

■ Törenle pastane açılışı yaparak “şehrimiz yeni yeni markalar için cazip hale geliyor, pastanemizin her şeyin en güzeline layık olan şehrimize en iyi imkanları sunacağına inanıyorum, pastanemizin Osmaniye şubesinin sahibi İclal hanımefendiye teşekkür ediyorum” diyen, kurdeleyi kestikten sonra, İclal hanımefendiyle birlikte pastaneyi gezerek, pastalar hakkında bilgi alan Akp valisi var.

■ Şalgam suyu dükkanının törenle açılışını yapan Akp valisi var.

■ Resmi incelemeler yapmak üzere gittiği ilçede, elektronik mağazasının açılışını yapan Akp valisi var.

■ Çorum valisi, Çankırı valisi, Afyon valisi, üçü birden törenle market açılışı yapan, kurdeleyi üçü birden kesen Akp valileri var.

■ Dev tesis olarak umumi tuvalet açılışı yapan, tuvaletin kurdelesini törenle kestikten sonra, tuvaleti inceleyen Akp valisi var.

■ Işid füzeleriyle 22 insanımız hayatını kaybettiğinde, bilimsel izahatta bulunarak “bu roketlerin buraya düşmesi eleştiriliyor, tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yerçekimi var” diyen Akp valisi var.

■ 12 bin yıllık Hasankeyf, baraj sularının altında kaldığında “kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var, mesela bu sayede göl kazandık, şehrimiz göle kavuşmuş olacak, tarihi eserler üzerinde tekne turu yapacağız” diyen Akp valisi var.

■ Kokteylli, protokollu tören düzenleyerek icra dairesi açılışını yapan Akp valisi var.

■ Mercedes'i Volvo'su Mitsubishi jipi varken, bir tane de Volkswagen minibüs alınan, Land Cruiser jipi varken, bir tane de BMW 735 alınan, Mercedes S320'si ve Toyota jipi varken, bir tane de Audi Q7 alınan, Mercedes'i ve Mercedes jipi varken, bir tane de Volvo alınan Akp valileri var.

■ “İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline sen gideceksin, kömürü sen vereceksin” lafını duyar duymaz, kamyona atlayıp, götüren, kendi elleriyle kömür torbası taşıyan Akp valisi var.

■ Devletin valisi olması gerekirken “elbette iktidarın valisiyiz” diyen Akp valisi var.

■ “Utanılacak sıkılacak bi şey değil, hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım” diyen Akp valisi var.

■ Cila süngeri getirterek, ayakkabısı tozlanan Akp bakanının ayakkabısını silmeye kalkışan Akp valisi var.

■ Polis tarafından dövüle dövüle öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın “arkadaşları tarafından öldürüldüğünü” söyleyen Akp valisi var.

■ Ali İsmail Korkmaz cinayetini takip eden gazeteciye internetten tehdit mesajı göndererek “bir daha bu konuyu işlersen şerefsizsin, müebbet bile kesmez, yerin altı da var unutma” diyen Akp valisi var.

■ Türkiye'nin en saygın siyasetçilerinden Sinan Oğan, Yozgat'ta saldırıya uğradığında, linç edilmek istendiğinde, “saldıran kişilerin demokratik haklarını kullandıklarını” söyleyen Akp valisi var.

■ Disk başkanı'nın coplanmasına “normal” diyen Akp valisi var.

■ Akp milletvekili aday adayı olup, seçimi kazanamayınca vali yapılan Akp valisi var.

■ Fetocuları Akp valisi yaptılar… Akp gazetecisi köşesinde açık açık yazdı, “ne istediniz de vermedik” dedi, “2004'ten önce kaç valiniz vardı, 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu?” diye feto'ya sitem etti.

■ “Fethullah Gülen hocaefendi son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir, evrensel Türk rönesansını başlatan Türk mucizesidir, Shakespeare gibi evrenseldir, ona düşmanlık edenlerin utanması gerekir” diyen yandaş gazeteciyi önce Akp milletvekili yaptılar, sonra bu arkadaşın eşini Akp valisi yaptılar.

■ Bir oğluna “Fethullah” bir oğluna “Gülen” adını koyan Akp valisi var.

■ Üniversite oyunları için 100 milyon liraya yaptırılan kayakla atlama kuleleri çöktüğünde “reklamın kötüsü olmaz, tanıtım oldu” diyen Akp valisi var.

■ İftar sofrasında Coca Cola'yı protesto ederek, Fanta içen Akp valisi var.

■ Şehrin en önemli meselesi buymuş gibi, ayakta işemenin “itikadımıza ters” olduğunu söyleyen, camilerdeki pisuvarları söktüren Akp valisi var.

■ “Müslüman Türk kültürünün yaşandığı bir tek yaylalarımız kaldı, oraları da mı turizme açalım” diye itiraz eden Akp valisi var.

■ “İlkokul”ların mezuniyet törenleriyle ilgili genelge yayınlayıp, “ilkokul” öğrencisi kız çocuklarının eteklerinin diz kapağını örtecek boyda olmasını, kesinlikle kolsuz ve askılı bluz giydirilmemesini isteyen Akp valisi var.

■ İlkokulu ziyaret edip, karatahtaya Türkçe yerine Arapça yazan Akp valisi var.

■ Eğitim panelinde konuşarak, öğrenciye dayak atılmasını savunan, “öğrenciler terbiye için okşanabilir, bazen veliler şikayet ediyor, çocuğumu dövdü, kulağını çekti diyorlar, öğrenciyi sınıfta terbiye amaçlı okşayan öğretmenin yanındayız” diyen Akp valisi var.

■ Akp hükümeti ilkokul çocuklarına bedava süt dağıttığında, onbinlerce çocuk hastanelik olduğunda… Akp'nin vahim hatasını örtmek için, “sütten değil, psikolojik” diyen, “zehirlenme değil, süt biraz bozuk” diyen, “zehirlenmediler, etkilendiler” diyen, “açlıktan mideleri bulanmıştır” diyen Akp valileri var.

■ Okul denetimi sırasında, Tübitak'tan ödülü bulunan öğretmenin saç stilini beğenmeyen, öğrencilerin önünde azarlayan, “seni dışarda görseler dilenci zannedip para verirler” diye hakaret eden, “çık dışarıya tıraş ol” diye sınıftan kovan, henüz 42 yaşındaki öğretmenin kalp krizi geçirerek ölmesine sebep olan Akp valisi var.

■ Koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara teşekkür edeceğine, virüsle boğuşurken virüs kapan sağlıkçıları suçlayıp, “bize yük oldular” diyen Akp valisi var.

★

■ Akp il başkanından hediye isteyen… Akp il başkanı televizyonda canlı yayındayken, mesaj gönderip, “sayın başkanımızdan bir hediye bekliyorum, mesela bir umre seyahati olabilir” diyen Akp valisi var.

★

Bunları yaparken rahatsız olmadılar.

“Militan” denince, rencide oldular.