Barzani'nin Papa ziyareti şerefine hatıra pulu bastırdığı… Bu puldaki haritada Kars'tan Sivas'a, Erzurum'dan Hatay'a, Ağrı'dan Gaziantep'e, Türkiye'nin neredeyse üçte birini Kürdistan'a dahil ettiği ortaya çıktı.

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Herkes öfkelendi filan.

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Barzani'nin sarayını biz yaptık.

Başbakanlık binasını biz yaptık.

İçişleri bakanlığı binasını, kültür bakanlığı binasını biz yaptık.

Merkez bankası binasını biz yaptık.

Erbil havalimanını, Süleymaniye havalimanını, Musul havalimanını biz yaptık, Kerkük havalimanını biz modernize ettik, rahat rahat gidip gelsinler diye Türk Hava Yolları'ndan tarifeli uçaklar koyduk.

Üniversitelerini, yurtlarını, kampuslarını biz yaptık.

Türkiye'nin o puldaki haritada gösterilen şehirlerinde dünyaya geldiysen, Barzani'nin üniversitelerine sınavsız kabul ediliyorsun, eğitim bedava, barınma bedava, her ay 200 dolar harçlık veriyorlar.

İçme suyu şebekelerini biz kurduk.

Toplu konutlarını biz diktik.

Spor salonlarını biz yaptık.

Alışveriş merkezlerini biz inşa ettik.

Petrol tesislerini biz kuruyoruz, petrollerini doğalgazlarını bizim sırtımızdan satsınlar diye, kendi ellerimizle kendimize boru döşedik.

Beş yıldızlı otellerini biz yaptık.

Çatışmada yaralanan, dağda hastalanan Pkk'lıların ücretsiz tedavi edildiği hastanelerini biz yaptık, tıbbi laboratuvarlarını biz kurduk.

Amerikalılar kafamıza çuval geçirdi, kelepçe taktı, subayımızın kaburgasını kırdılar, yerlerde sürüklediler, esir tuttular… Teşekkür mahiyetinde, Barzani bölgesindeki Amerikan üssünü biz yaptık, Barzani bölgesindeki Amerikan elçiliği binasını biz yaptık.

Barzani'ye kendi vatandaşımızın ödediğinin yarı fiyatına elektrik veriyoruz, kullandıkları ampul'ü de biz veriyoruz.

Kanalizasyonlarını, arıtma tesislerini, sulama kanallarını, enerji iletim hatlarını, köprülerini, viyadüklerini biz yaptık.

Duhok'la Zaho'yu dağın altından birbirine bağlayan tüneli biz yaptık, kendi memleketimizdeki tünelleri Japonlara İtalyanlara filan yaptırıyoruz, Barzani'nin tünellerini biz yapıyoruz.

Erbil-Kerkük yolunu, Erbil-Duhok yolunu, Erbil-Selahaddin yolunu, Divaniye-Samawa yolunu biz yaptık.

Köylerinin içme suyu şebekelerini biz yaptık.

Barzani'nin babasına anıtmezar yaptık, camisi var, müzesi var, konukevi var, hani geçenlerde 15 evladımızı şehit verdik ya, işte o Gara dağının eteklerinde, biz yaptık.

Polis akademisi binasını biz yaptık.

Banka binalarını biz yaptık.

Et entegre tesislerini biz yaptık.

Kapalı otoparklarını, altgeçitlerini, üstgeçitlerini biz yaptık.

Plazalarını biz yaptık.

Sosyal yaşam gelişsin diye sinemalarını, tiyatrolarını, kültür merkezlerini biz yaptık, çocukları mutlu olsun diye oyun parklarını biz yaptık, İstanbul'daki Tatilya'yı bile söktük, Barzani'ye gönderdik.

Erbil caddelerindeki okaliptüs ağaçları savaş sırasında kurumuştu, derhal biz devreye girdik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, para mara almadan, palmiye ağaçları diktik.

Barzani'nin çöpçülük işini de biz yapıyoruz… Belediye binalarıyla beraber, caddelerinin, sokaklarının, meydanlarının temizlik ve çöp toplama işini biz yapıyoruz, insanın koltukları kabarıyor!

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Yetmedi… Akp kongresine onur konuğu olarak davet ettik, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye ayakta alkışladık, asrın liderimiz tarafından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde ağırladık.

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Paraya sıkışmıştı, memur maaşlarını ödeyemiyordu, asrın liderimizden istedi, aramızda paranın lafı mı olur, Barzani'yi kırar mıyız, tiko para iki milyar dolar gönderdik.

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Topuyla tüfeğiyle uçaksavarlarıyla Kobani'ye geçebilsin diye topraklarımızı açtık, takvimde başka gün kalmamış gibi tam 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda resmi geçit yaptırdık, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları uçaklarını emrine verdik, askerlerinin karnı acıktı, Mardin-Urfa yolunda bir dinlenme tesisinde mola verdiler, lahmacun yediler, ellerini ceplerine attırmadık, yedikleri lahmacunun parasını bile biz ödedik.

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E haliyle…

Barzani'nin makam odasında harita var, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Erzincan, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır, Tunceli, Kilis, Hatay, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş, o haritada Kürdistan sınırları içinde gösteriliyor.

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Barzani'nin televizyon kanalı var, Rudaw Tv, her akşam hava durumu yayınlıyor, yukarda adı geçen şehirlerimiz o hava durumunda Kürdistan şehirleri olarak gösteriliyor.

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Ve şimdi… Papa ziyareti şerefine hatıra pulu bastırdı, bu puldaki haritada adı geçen şehirlerimizi Kürdistan'a dahil ettiği ortaya çıktı.

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Bana sorarsanız, iyi yaptı.

Çünkü bi yalamadığımız kalmıştı.

Sanırım o yüzden pul bastırdı.

Yapıştırmadan önce kendisini yalayalım diye vesile yarattı!