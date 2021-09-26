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2023 hedefleri!

Yıl 2023… “Cumhurbaşkanı'nın Talimatı ile Hükümet Sisteminin” ilk kalkınma planında öngörülen hedeflerin tümü tuttu. Hatta, ötesine geçildi. Gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon 80 milyar doları geçti! Milli gelir 12 bin 484 dolar olur denmişti, Türkiye sıralamada İsviçre'yi geçti! İşsizlik yüzde 9.9'a düşer denmişti, 0.9'a düştü! İlave istihdam 4.3 milyon olacak denmişti, daha fazla oldu.

Örneğin planda, dünya akademik başarı sıralamasında 2023'te Türkiye'den en az 2 üniversitenin ilk 100'e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500'e girmesi sağlanacak denilmişti. Sistem değişikliği ve açılan çağa uygun yeni bölümlerle dünya sıralamalarını alt üst ettik! Kıskanılan başarının sırrı belliydi, ‘verilen talimatlara' uyularak kurulan yeni fakülteler!

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Kuryelik Fakültesi! Bu bölüm sayesinde sadece 2021 yılında işsiz kalan çoğu üniversite mezunu 1 milyon işsiz iş buldu. Kuryelik mesleğinin hız ve inceliklerini öğrenip ekonomiye katkı sağlayan mezunlarıyla toplantı yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin 2023 model atanmış rektörü, “Kuryelik Fakültemiz, gençlerin ilk sıradaki tercihi olmuştur, gururluyuz” dedi.

Dünyanın pandemiden kırıldığı günlerde ortaya çıkan fikir, derhal uygulamaya geçirildi. Tıp fakültesi olan tüm üniversiteler, “Tıpbi Deneklik fakülteleri” kurdu. Evet, riskli bir iş koluydu. Fakat, fakültelerde ‘deneklik' için yanıp tutuşan gençlere işin eğitimi verilerek risk azaltıldı. Tıpbi Denek olarak mezun olanların işleri garanti, maaşları dolgun, sigortaları tam yatıyordu.

Bilinen bir meslekti. Seyyar Satıcılık Yüksek Okulları kurulması ile bilimsel meslek oldu. Üstelik bu okullarda masraf sıfırdı. Binaya bile gerek duyulmuyor, işinin profesörleri eğitimin tamamını sahada veriyordu. Bu okulların başarısında spor hocalarının katkısı büyüktü. Öğrenciler, aldıkları kondisyon eğitimi sayesinde zabıtalara asla yakalanmıyordu.

Veterinerlik fakültelerinden mezun olan binlerce genç iş bulamazken, bu fakültelere bağlı “Evcil Hayvan Bakıcılığı Yüksek Okulları”nı bitirenlerin işi bir telefonla hazırdı. Mezunlar, evlerin kapı zillerine, arabaların sileceklerine sıkıştırdıkları “Evcil hayvanlarınıza diplomalı bakıcı' yazılı broşürler sayesinde paraya para demiyordu.

Hava Fakültesi… Adına aldanmayın, sermayesi az hatta sıfır olan yeni bir iş koluna eleman yetiştiriyor. Dünyada yapana büyük paralar kazandıran bu işi üniversite sistemine sokanlar ne kadar övünse az. Mesela adamlar ‘Amazon Havası' deyip hava bastıkları şişeleri satıp köşe oldular. Artık bizim mezunlarımız da, şişelere Fırtına Vadisi Havası, Kaz Dağları Havası hatta Ankara Havası doldurup satıyor. Mezunlardan bazıları şişelerin üzerine, “Kaz Dağları yakında yok olacak, bu şişedeki havayı aldın aldın, devamı yok” yazınca hisseler borsada tavan yaptı.

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Memleketin ‘gerçek' üniversitelerinin verdiği diplomalar iş bulmaya yaramayınca belki işe yarar diye ‘hayali' fakülteleri ben kurdurdum! ‘Fakülte' hayal, ancak ‘fikirler' gerçekti!

Saydıklarım ve saymadığım yüzlercesi internet ortamında… Ortalama kazançları, nasıl yapılır detayları, kimler başarmış örnekleriyle anlatılıyor. Fikir verme hizmetinin başlıkları ibretlik:

İşsizim ne yapabilirim diyenlere pratik para kazanma yolları… Az sermaye ile yapılabilecek 50 yeni iş fikri… Küçük sermayeli iş fikirleri… Hızlı para kazanma yolları… Sermayesiz ve çok kazandıran iş fikirleri… Zekice iş fikirleri… Henüz Türkiye'de olmayan iş fikirleri… Patlayacak iş fikirleri… Kimsenin aklına gelmeyen iş fikirleri…

İşte patlayacak iş fikirlerinden bazıları, hadi hayırlı kazançlar!

Online astroloji hizmeti verin. Dron pilotluğu yapın. Evlere temizliğe gidin. Seyyar satıcılık yapın. Evde nohut pilav yapın, satın. Ücreti karşılığı tez yazın.

Şu çok ilginç… Evdeki eşyaları satın! Açıklaması daha güzel: “İşsiz bir kişi acil paraya ihtiyaç duyar. Yaşamaya devam etmek için karnımızı doyurmamız lazım. Bu durumdaysanız evde kullanmadığınız eşyaları satarak sınırlı da olsa karın doyuracak gelir sağlar. Eski koltuklar, yataklar, TV, telefon satılabilir!

Bu iş fikri ise resmen çarptı beni. Operatör taksitli telefon alıp satın! Fikrin detayı da var: Cep telefonu operatöründen taksitli telefon alıp, peşin olarak satın. Acil ihtiyaçlarınız, kredi ödemeniz için işinizi görür!

Mağaraları bol bir ülkeyiz. Buralardan yarasa gübresi toplayıp iyi paraya satın diye fikir veren de var, ‘biraz parafin, birkaç kalıp, ip, esans ve eski çaydanlık yeter, mum yapıp satın' diyen de.

Az bir sermaye ile alınacak bir makineyle kalorifer petek temizliği yapın. Hava şişeleyip satın. Bodrum katında mantar yetiştirin. Tıpbi denek olun! Online tesettür mağazası kurun. Sulu yemek yapıp satın. Henüz bizde yok ama siz kaçış odası kurun; bilgisayar oyunu oynamayı seven ancak anne, eş dırdırından kurtulamayanlar kaçıp burada oyun oynasın! Adamın evinin önünde, işyerinde yani yerinde araç yıkama yapın. Alış veriş merkezleri içinde halka açık alanda giyisi üstü masaj yapın. İşiniz yok ama köyde dedenizin değerlendirmediği tarlası var. Traktörle sürüp hazır hale getirin ve küçük parsellere ayırıp hobi bahçesi olarak kiralayın. Kaz yetiştirin üstelik devlet hibesi de var…

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Bütün bunlar ve daha fazlası kapı kapı iş arayan, onlarca yere CV bırakıp, dönmelerini bekleyen, 1.5 milyonu üniversite mezunu milyonlarca işsize önerilen sermayesiz, az sermayeli, bol karlı iş fikirleri… Sizde de fakülte kurduracak değişik fikirler vardır mutlaka! Yazıp, gönderin buradan paylaşayım. Hem iyi bir fikir arayanlara hem de bizi idare edenlere hizmetiniz olsun.