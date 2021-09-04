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7 Eylül’de başka absürtlük olur mu?

2020 yılında uçuşa geçti, enflasyon rakamlarını istediği gibi çıkarabilen TÜİK bile yüzde 14.60 demek zorunda kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'ine gelen İSKİ su zammı önerisi, oy çokluğu ile kabul edilmedi.

Bildiğin sarımsak fiyatları yüzde 149 oranında arttı… İSKİ su zammı önerisi İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile reddedildi.

Bizi idare edenler köprü geçiş ücretlerine acayip zam yaptı. Artış oranı yüzde 133.7 oldu. Özel okul ücretlerine de rekor zam geldi, bir yılda yüzde 103.9 arttı. İBB Meclisi'ne gelen su zammı önerisi bir kez daha oy çokluğu ile kabul edilmedi.

İlaçlara yüzde 49.1, sigaralara yüzde 44.1, limona yüzde 43.1, PTT koli gönderme ücretlerine yüzde 42.9, otoyol geçiş ücretlerine de yüzde 50 zam yapıldı… İstanbul'da su zammı önerisi oy çokluğu ile reddedildi.

Evlerimizde kullandığımız elektriğe sürekli zam geldi. Yıl sonunda hesapladılar elektrik faturalarımız bir yılda yüzde 32.3 arttı… İstanbul su zammı İBB Meclisi'ne oy çokluğu ile yine kabul edilmedi.

Doğal gaz faturaları çaktırmadan kabarıyordu. Yıl sonunda bir baktık ki, artış yüzde 35'i bulmuş! Türkiye'de 2020 yılı işte bu uçan, kaçan, tutulamayan zamlarla geçti… Yurttaşlar sık sık kan ter içinde fatura kabusları görerek uyanırken, İstanbul'da su zammı bir kez daha Cumhur İttifakı'nın şanlı direnişi, AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi.

Memlekette sokağa çıkabilen az sayıdaki iktidar milletvekiline her gittiği yerde enflasyon, zamlar soruluyor onlar da ne diyeceğini bilemiyordu. Politikacılar kızgın insanları, “Dış güçler şahlanan ekonomimize baskı yapmaya çalışıyor, dolar molar artıyor. Fiyat istikrarı bir miktar bozuluyor. Az dişinizi sıkın, bütün bunlar 2071'de son bulacak” şeklinde yatıştırmaya çalışıyorlardı.

Mercimek yüzde 49, kuru fasulye yüzde 36, elma yüzde 31, yumurta yüzde 30, makarna yüzde 19 arttı. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 2020'nin Şubat ayında 35 liraydı. Yüzde 140 zamlanarak 2021'de 90 liraya yelken açtı, üstelik daha da yükseleceği söyleniyor. Çarşı pazar yangın yeri, iktidarın kurmayları, artışlar şundan şundan oluyor diye bilgi vermek yerine üç maymunu oynuyor. Bu yüzden zamları kim yapıyor belli değil. Tek seçenek var: Uzaylılar! Millet, zamcı uzaylıları köşe bucak ararken İstanbul'da suya yapılmak istenen zam Cumhur İttifakı sayesinde bir kez daha engellendi.

Sonunda zamlara Cumhurbaşkanı Erdoğan bile isyan etti! Yaptığı açıklamada uzaylıların masum oldukları ortaya çıktı, şunları dedi: “Esnaflarımızın gerek sebzede meyvede, bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Buradan esnaflara sesleniyorum, eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulüm etmeyin…”

Yani, fiyatları uçuran esnaflardı! Bu arada, İstanbul'daki su zammı teklifi bir kez daha şanlı direnişle karşılaşıp İSKİ'ye aynen iade edildi.

2021 yılı Temmuz ayı başından itibaren elektriğe yüzde 15 oranında ‘makul miniklikte' bir zam daha yapıldı. Zamdan sonra İstanbul'a su sağlayan İSKİ şu açıklamayı yaptı: “İSKİ, kente su sağlamak için yılda 1 milyar lira elektrik faturası ödüyor. Şimdi bu masraf yüzde 15 daha fazla olacak…” Tek düşünceleri ‘İstanbul'da yaşayan 16 milyon' olan Cumhur İttifakı bir kez daha su zammını reddederek yurttaşların takdirini kazandı!

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Bu iş 1.5 yıldır aynen böyle sürüyor… İSKİ, İBM Meclisi'ne ‘maliyetler çok yükseldi' diyerek zam önerisi getiriyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP ‘hayır yaptırmam' diyor.

Meclis'teki CHP ve İYİ Partili'ler “İktidarınız iğneden ipliğe zam üstüne zam yapıyor. Dolar almış başını gidiyor” deseler de nafile. Hazır cevap AKP'liler yanıtı yapıştırıyor: Suyu dolarla mı alıyorsunuz? Allah'ın suyu işte!

İBB Meclisi su zammını görüşmek üzere bir kez daha toplantıya çağrıldı. Zam yapılsın mı yapılmasın mı toplantısı 7 Eylül'de. Ama durum fena karışık…

Zam üstüne zam yapan, ama zamları kendilerinin değil ‘esnafların' yaptığını savunan MHP destekli AKP iktidarı CHP'nin yönettiği İstanbul'da su zammına 1.5 yıldır ‘Allah'ın suyuna zam yaptırmam' derken, İYİ Parti destekli CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi de suya zam yapmazsam ‘İSKİ batar' diyor…

Diyor da, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın sanayide kullanılan doğalgaza yaptığı yüzde 15'lik zamdan sonra çıkıp şunu söyledi: “Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!”

7 Eylül'e kadar memlekette başka hangi absürtlük olur bilemem… Yıllardır olanlara bakıp, bundan sonra olacakları kesin olarak söyleyebilirim ama: Olan her zamanki gibi yurttaşa olur!