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Aynı adalete iki 28 Şubat!

Generallere ‘28 Şubat Davası' açan savcı FETÖ'den ceza aldı, dava açılmasına neden olan ‘sahte belgeleri' gönderen askeri adli müşavir albay FETÖ'cü çıktı ama yine de yaşları 80'in üzerinde 14 emekli general cezaevine atıldı.

Şeriatın kestiği parmak acımaz mı diyeceğiz şimdi? Olaylar tam da oradan, ‘şeriat isteriz' diye başladı. Yani kesilen parmak acıyor!

Yazacak çok şey var. Adalet dinler mi peki… Mesela, 14 general mahkemeye “28 Şubat davası, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının devamıdır. İşte belgeleri de bunlar” diye dilekçe yazdı, tam 1734 sayfa! Ne oldu? Rütbe sökme ve müebbet hapis…

Sözün bittiği yerdeysek, çifte standart adalet sistemimize değil, olan biteni çabucak unutan toplumsal belleğimize sesleneyim.

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28 Haziran 1996… Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyon hükümeti rahmetli Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kuruldu.

6 Ekim 1996'da Ankara Kocatepe Camii'nde ‘Şeriat isteriz' yürüyüşü yapıldı.

11 Ocak 1997'de Erbakan Başbakanlık Konutu'nda 51 tarikat liderine ve şeyhlere iftar yemeği verdi.

30 Ocak 1997'de Ankara'da Sincan Belediyesi Kudüs Gecesi düzenledi. Salona, Hamas ve Hizbullah liderlerinin fotoğrafları asıldı, İran Büyükelçisi ateşli bir konuşma yaptı. Cihat oyunu sahnelendi.

4 Şubat 1997'de Sincan'da 20 tank ve 15 zırhlı araç yürüdü!

5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a, “Devletin kurumlarına köktendinci cereyanların sızması kesinlikle önlenmedir” ifadelerinin yer aldığı uyarı mektubu verdi.

23 Şubat 1997'de Fatih Camii'nde kalabalık bir grup yeşil bayraklar ve ‘şeriat isteriz, halife isteriz, yaşasın Hizbullah' sloganlarıyla yürüdü.

28 Şubat 1997, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Erbakan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı 8.5 saat sürdü.

1 Mart 1997'de MGK'da 20 madde üzerinde uzlaşıldığı ortaya çıktı. Maddelerden biri ilginçti: “TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için uygulanan mevzuat ve kurallar diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversitelerle bürokrasinin her kademesinde ve yargı(!) kuruluşlarında da uygulanmalıdır…”

Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Erbakan'dan başbakanlığı kendisine devretmesini istedi. Erbakan kabul etmedi, MGK kararlarını imzaladı.

21 Mayıs 1997… Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği' iddiasıyla Refah Partisi hakkında kapatma davası açtı. Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 1998'de RP'nin kapatılmasına karar verdi.

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2 Eylül 2013… Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Genelkurmay eski Adli Müşaviri albay Muharrem Köse'nin gönderdiği belgeleri kanıt göstererek, 28 Şubat sürecinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirakle suçlanan 103 sanık hakkında dava açtı. Davada pek çok sanık beraat ederken, 14 general müebbet hapis cezası aldı. Dava Yargıtay'a gitti.

Yargıtay kararını vermeden önce başka bir ülkede olsa adalet sisteminin komple gözden geçirilmesine neden olacak şeyler oldu! Davayı açan savcıya belge gönderen albay Muharrem Köse FETÖ üyeliğinden tutuklandı! Gönderdiği belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı! Sahte belgelerle 28 Şubat davası açan savcı Mustafa Bilgili ise FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 2019 yılında 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı!

9 Temmuz 2021… Yargıtay, 28 Şubat Davası sanıklarından Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında müebbet hapis cezalarını onayladı.

Davayı FETÖ'cüler açmıştı ama olsundu… 19 Ağustos 2021'de müebbet hapis cezaları onaylanan 14 eski general hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Genelkurmay'a yazı gitti: Bu generallerin rütbelerini sökün!

Yaşlaları 80'in üzerinde olan 14 komutan cezaevine girdi. Muğla Cezaevi'ne gönderilen eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın İzmir'e, FETÖ'cülerin kaldığı Buca F Tipi Cezaevi'ne nakledildikleri ortaya çıktı!

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28 Şubat davasının başladığı günlerde başka bir dava daha açılmıştı. Millet olarak şaşkına döndürüldüğümüz için unuttuk gitti.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Yargıtay Başsavcılığı bu kez, Hazine'den RP'ye yapılan eski parayla 1 trilyon liralık yardımın Hazine'ye devrinin ‘harcanmış gibi' gösterilerek engellendiğini iddia etti. Aralarında, Erbakan'ın da bulunduğu 88 partili hakkında dava açtı. Yargılama bitti 68 kişiye çeşitli hapis cezaları verildi. Erbakan 2 yıl 4 ay ceza alırken, o dönem RP'nin genel başkan yardımcısı olan Abdullah Gül ve eski içişleri bakanı Abdülkadir Aksu hakkında dokunulmazlık nedeniyle dava açılamadı.

Avukatları, Erbakan'ın sağlık sorunları yaşadığını raporlarla belgeledi, mahkemeden infazın ertelenmesini istedi. İnfaz 4 kez ertelendi. Erteleme süresi 2006'da bitti.

Avukatlar bu kez davanın yeniden ele alınmasını istedi. Reddedildi. Konu Yargıtay'a gitti. Yargıtay kesinleşmiş kararı bozdu, fakat kararı veren mahkeme sonuçta direndi. Aynı cezayı tekrar verdi.

Mahkeme kararını değiştirmek mümkün olmadıysa, biz de yasayı değiştiririz dediler! Dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın girişimiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı ve Erbakan'ın cezasını konutunda çekmesinin önü açıldı.

Erbakan'ın ev hapsi 26 Mayıs 2008'de başladı ve sadece iki ay 23 gün sürdü! Çünkü, cezası 19 Ağustos 2008'de aynı davada adı geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedildi! Şeriat, parmağı kesemedi ama af sadece hapis cezasını kapsıyordu. Para ödenmeliydi…

Dramatik bir rastlantı 28 Şubat'ın 15. yıldönümüne bir gün kala 27 Şubat 2011'de Necmettin Erbakan 84 yaşında vefat etti.

74 kişiye verilen toplam para cezası 1997 yılından itibaren faiz, vekalet ücretleriyle katlana katlana 2018 yılında 11.5 trilyona dayandı. Sadece Erbakan'ın payına düşen para cezası 2.6 trilyon liraydı. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan 2020'de rakamın 13.5 trilyon liraya(13.5 milyon lira) yükseldiğini açıkladı.

Tarih 22 Ağustos 2021…

Adalet, 80'lik delikanlı emekli askerleri nereye koydu? Cezaevine!

Aynı adalet, milletin 13.5 milyonu için 25 yıldır ne yaptı? Bilinmiyor!