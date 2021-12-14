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Boşlukları birlikte dolduralım!

Birinci boş bölüm

….'nin iktisatçı Cumhurbaşkanı ….. ….. sınır bölgesinde incelemelerde bulundu, işyeri sahiplerinin sorunlarını dinledi, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Aldıkları önlemlerle ekonomik kalkınmanın yeniden hız kazanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“… …….. ekonomimizi çökertmek için yeniden harekete geçti! Ekonomileri olumsuz etkileyen pandemiye rağmen, ülkelerine göre daha ucuz olan ürünleri bizden satın alan kendi vatandaşlarına para cezaları uyguluyor, satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el koyuyorlar.

Bunun yanı sıra onların taksicilerinin ülkemize geçişleri ve geri dönüşlerinde benzin depoları kontrol ediliyor, bizden benzin satın alan taksicilerine de ağır para cezaları veriyorlar! … …….. kendi vatandaşlarına yönelik bu tür uygulamalarının ana hedefi ise ….'nin ekonomisini, çarşısını ve esnafını çökertmeye yöneliktir!

Cumhurbaşkanının bu açıklamalarına tepki gösteren ana muhalefet partili milletvekili ….. ….. ise şöyle şeyler söyledi: “Sınırın karşı tarafında enflasyon yüzde 4.4, bizde hissedilen enflasyon yüzde 50! … ……… kişi başına düşen yıllık gelir 31 bin 500 dolar, bizde ise 9 bin dolar civarında. ….. …'e göre, sadece ……. ……….. vatandaşlarını değil, …. …… kullandığımız için bizi de her gün fakirleştiren ekonomi politikalarını yürürlüğe koyanlar kalleş …-….. ikilisi!

İkinci boş bölüm

Öteyandan …..'nin .. … şehrinde öğretmenlik yapan 33 yaşındaki …….. ….., geçen yıldan beri …… …… yerine …. …… kullanıldığını, maaşının değer kaybeden .. yüzünden üçte iki oranında düştüğünü belirterek, şunları söyledi: “2017'de maaşım 160 dolara denk geliyordu, ancak bugün 50 dolara düştü! Kiramı zor ödüyorum. Enflasyon çok hızlı yükseldi, alım gücümüz düştü. Geçinmekte zorlandığım için başka bir işte daha çalışıyorum.”

Gıda ithal eden ve .. … Ticaret Odası üyesi ….. …… ise, bölgeye tüm ürünlerin …….'den geldiğini belirterek, “…….'de ürünlerin fiyatları aniden artınca, tüketim ciddi bir şekilde düştü. İnsanlar gıda, ilaç ve ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” dedi.

Anladınız siz de, anlamakta güçlük çekenler olabilir. Onlar için boşlukları dolduralım…

Boşlukları dolmuş birinci bölüm

KKTC'nin iktisatçı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sınır bölgesinde incelemelerde bulundu, işyeri sahiplerinin sorunlarını dinledi, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Aldıkları önlemlerle ekonomik kalkınmanın yeniden hız kazanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“Rum tarafı ekonomimizi çökertmek için yeniden harekete geçti! Ekonomileri olumsuz etkileyen pandemiye rağmen, ülkelerine göre daha ucuz olan ürünleri bizden satın alan kendi vatandaşlarına para cezaları uyguluyor, satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el koyuyorlar.

Bunun yanı sıra onların taksicilerinin ülkemize geçişleri ve geri dönüşlerinde benzin depoları kontrol ediliyor, bizden benzin satın alan taksicilerine de ağır para cezaları veriyorlar! Rum tarafının kendi vatandaşlarına yönelik bu tür uygulamalarının ana hedefi ise KKTC'nin ekonomisini, çarşısını ve esnafını çökertmeye yöneliktir!

Cumhurbaşkanının bu açıklamalarına tepki gösteren ana muhalefet partili milletvekili Doğuş Derya ise şöyle şeyler söyledi: “Sınırın karşı tarafında enflasyon yüzde 4.4, bizde hissedilen enflasyon yüzde 50! Rum tarafında kişi başına düşen yıllık gelir 31 bin 500 dolar, bizde ise 9 bin dolar civarında. Ersin Bey'e göre, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, Türk Lirası kullandığımız için bizi de her gün fakirleştiren ekonomi politikalarını yürürlüğe koyanlar kalleş Rum-Yunan ikilisi!

Boşlukları dolmuş ikinci bölüm

Öte yandan Suriye'nin El Bab şehrinde öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Muhammed Debek, geçen yıldan beri Suriye Lirası yerine Türk Lirası kullanıldığını, maaşının değer kaybeden TL yüzünden üçte iki oranında düştüğünü belirterek, şunları söyledi: “2017'de maaşım 160 dolara denk geliyordu, ancak bugün 50 dolara düştü! Kiramı zor ödüyorum! Enflasyon çok hızlı yükseldi, alım gücümüz düştü. Geçinmekte zorlandığım için başka bir işte daha çalışıyorum.”

Gıda ithal eden ve El Bab Ticaret Odası üyesi Ahmet Obeyda ise, bölgeye tüm ürünlerin Türkiye'den geldiğini belirterek, “Türkiye'de ürünlerin fiyatları aniden artınca, tüketim ciddi bir şekilde düştü. İnsanlar gıda, ilaç ve ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” dedi.

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Kitap yazarken denemedik ekonomik model kalmayınca doların euronun ‘oyuncak modeli' haline geldik hem biz, hem de bizim gibi Türk Lirası kullananlar. Bulduğun boşluğa Türkiye ve Türk Lirası yazıyorsun, kabak gibi ortaya çıkıyor sınırları da sinirleri de aşan ekonomik halimiz!

Her şer de bir, 15 TL'nin 1 dolara, 17 TL'nin 1 euroya düşmesinde ise iki hayır birden var!

İlki memleketimizde yıllardır, ‘ufo gibi' tanımlanamayan ama ekonomimize saldıran ‘dış güçleri' KKTC'nin henüz kitap yazamamış iktisatçı Cumhurbaşkanı tanımladı ilk kez: Rum-Yunan ikilisi!

İkinci hayır ise dünya çapında! 10 yıldır iç savaşa, ABD'ye, para babası Araplar'a, İsrail'e rağmen ayakta kalan Suriye yönetiminin sonu gelmiş olabilir! Bizim gibi, KKTC gibi TL kullanılan El Bab'tan başladı çöküş… Yani topun, tüfeğin, füzenin teğet geçmesine benzemez bu işler, Eyy Esed'in gidişi yakındır!