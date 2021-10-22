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Bugün seçim olsa AKP çok çok az oy alır! Öyle mi?

Paşabahçe, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, ASELSAN hisseleri, HAVELSAN hisseleri, ETİ Holding, PETKİM, TÜPRAŞ, Sakarya Tank Palet, BURSAGAZ, ESGAZ, EÜAŞ Ahlat Akarsu Santrali, TEDAŞ Başkent Elektrik, Ünye Çimento, Türkiye Gübre Sanayi, TEKEL Alkollü İçkiler, İstanbul Sigara Fabrikası, Kıbrıs Türk Tütün, Merinos Hali, Seydişehir Eti Alüminyum, Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Hekimhan Demir Madeni, Güney Ege Linyit, Ayvalık Tuz İşletmeleri, Çankırı Kaya Tuzlası, Et Balık Samsun Soğuk Hava, Sümer Holding, Yeşilova Halı Yün İplik, Manisa Pamuklu Mensucat, Beykoz Deri ve Kundura, Manisa Et-Tavuk Kombinası, Kütahya Şeker Fabrikası, OYAKBANK, Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi Bankası, Sabiha Gökçen Havalimanı, SEKA, THY-USAŞ hisseleri, Türk Telekom, AyCell, Araç Muayene İstasyonu, Ray Sigorta, Başak Sigorta, İskenderun Limanı, SÜTAŞ Malatya, Ortadoğu Teknopark, İstanbul İmar, TCDD Mersin Limanı, Büyük Efes Oteli, SEKA'nın fabrika ve tesisleri, Başkent Doğalgaz Dağıtım, Koç Holding hisseleri, THY lojmanları, Trakya Cam ve Anadolu Cam, KTHY hisseleri, TOFAŞ hisseleri, ÇELBOR, TAKSAN, Oymapınar Barajı, Antalya Limanı, GERKONSAN, DİTAŞ, TÜMOSAN, Ortadoğu Teknopark, Sakarya Traktör İşletmesi, HEKTAŞ, Büyük Ankara Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Kızılay Emek İşhanı, Kuşadası Tatil Köyü, İstanbul Hilton, Çelik Palas Oteli, Erciyes Sosyal Tesisleri, Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina, Yt editepe Beynelmilel Otelcilik, OYAK İnşaat hisseleri, MEYBUZ, ARÇELİK hisseleri, ASPİLSAN Askeri Pil Sanayi, TKİ'ye ait maden ruhsatları, Cam ve Çimento Sanayi, Soda Sanayi ve Metal, BUMAS, ERYAĞ, İstanbul İmar, SÜTAŞ hisseleri, Tercan İşletmesi makineleri ve Gemlik, Samsun, İstanbul ve Kütahya fabrikaları, İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası, Şanlıurfa, Tekirdağ, Fatsa depoları, Alkollü İçki Sanayi, Adana, Tokat, Bitlik, Malatya, Samsun-Ballıcı sigara fabrikaları, ambalaj fabrikası müdürlüğü Ankara Başmüdürlük binası (ikiz kuleler)…

Bodrum tesisleri ve taşınmazları, Gemlik Suni İplik taşınmazları, İnegöl Kibrit Fabrikası, İstanbul Tütün Mamulleri, Kastamonu Jüt İpliği makine ve teçhizatları, TEKA, Sigara San. İşletmesi'ne ait puro marka ve varlıkları, İzmir Yaprak Tütün İşletmesi makine teçhizatları, Çamaltı, Tuzluca Tuzlası, Yavşan Tuzlası, Kağızman Tuzlası, Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası, Kristan Tuz Rafine, Sekili Tuzlası, SÜMER Holding, Adıyaman, Bakırköy, Diyarbakır, Malatya, Sarıkamış ve TÜMOSAN işletmesi, Sarıkamış Ayakkabı, Çanakkale Sentetik Deri, Akdeniz İşletmesinin makine ve teçhizatları, Merinos İşletmesi makine ve teçhizatları, Adapazarı Şeker Fabrikası, Amasya Şeker Fabrikası, Et ve Balık Üretim, Mersin Soğuk Hava Depoları…

Akyazı, Anamur, Bayburt, Berdan, Besni, Bozkır Bozüyük, Bozyazı, Bünyan, Büyükkızoğlu, Carrah, Çağ, Çamardı, Çemişgezek, Değirmendere, Derinçay, Dere, Dereköy, Derme, Durucasu, Engil, Erciş, Erykenek, Ermenek, Esendal, Finike, Girlevik, Göksu, Hendek, Hoşap, İvriz, Karaçay, Karaköy, Kayadibi, Kayaköy, Kernek, Kısık ve Kiti, Kovada 1 ve Kovada 2, Koyulhisar, Kuzuculu, Malazgirt, Otluca, Pınarbaşı, Sızır, Silifke, Sönmez, Suuçtu, Telek, Uludere, Visera ile Zeyne santralleri…

Hamitabat elektrik üretim, Çatalağzı, Kangal, Kemerköy, Kemerköy liman sahası, Orhaneli, Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan, Yeniköy termik santralleri…

Elektrik Üretim A.Ş., Akdeniz Elektrik, ARAS Elektrik, Başkent Elektrik, Boğaziçi Elektrik, Çamlıbel Elektrik, Çoruh Elektrik, Dicle Elektrik, Fırat Elektrik, Gediz Elektrik, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik, Meram Elektrik, Osmangazi Elektrik, Sakarya Elektrik, Toroslar Elektrik, Trakya Elektrik, Uludağ Elektrik, Vangölü Elektrik, Yeşilırmak Elektrik dağıtım şirketleri…

İş Bankası hisseleri, Halk Bankası hisseleri, ETİ Holding: Mazıdağ Fosfat, Divriğ Demir Madeni, Alümina Madeni, Bursa Linyitleri işletmesi, ETİ Bakır, ETİ Elektro Metalurji, ETİ Gümüş, ETİ Krom, Çayeli Bakır işletmesi, Karadeniz Bakır, Samsun İşletmesi, Murgul İşletmesi, Giresun'da 2 büyük maden ruhsatı, Murgul Hidroelektrik Santrali, Samsun'daki taşınmazlar ve maden ruhsatları, Taşucu Tersane Alanı, Afyon, Aksu, Balıkesir, Kastamonu Akkuş, Çaycuma ve Karacasu İşletmeleri, Ankara Alım Satım Müdürlüğü binası, Ardanuç İşletmesi varlıkları, YİBİTAŞ Torba İşletmesi…

İskenderun Limanı, Derince Limanı, Taşucu Limanı, İskenderun İsdemir Limanı, Ereğli Erdemir Limanı, Türkiye uduysanız, bir çocuğun miniDenizcilik İşletmesi'ne ait 9 gemi, Çeşme Limanı, Trabzon Limanı, Deniz Nakliyat T.A.Ş.'ye ait 3 tanker, Dikili Limanı, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Kuşadası Limanı, Ankara Feribotu, Samsun Feribotu, Karadeniz Gemisi, Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş., Salıpazarı Liman Sahası, Turan Emeksiz yolcu gemisi, Yakıt 2 Gemisi, SSK eczaneleri, Köy Hizmetleri, REYTEK…

Listenin uzunluğu 13 metre! Bunlar AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana sattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bizim malımız, mülkümüz!

Hepsini okuduysanız, bir çocuğun minicik avuçlarına dolan suyun akıp gitmesini izleyip şaşkınlıkla bakakaldığı anı yaşamış olmalısınız. Avuçlarımızdaydı bütün bunlar, gözlerimizin önünde parmak aralarımızdan kayıp gitti sonra!

***

* İşçimizi enflasyona ezdirmedik diyerek Çinli işçilerin aldığı ‘köle' maaşları örnek verilirdi. Artık veremeyecekler. Çünkü, Çinli işçilerin aldıkları maaş bizimkileri geçti!

* 2019 yılında Türkiye'de yaşayanların yüzde 34'ü ‘devlet yardımı' aldı!

* 2017 yılında 3.2 milyon, 2018'de ise 3.5 milyon ve her birinde ortalama 3.5 kişinin yaşadığı ‘hane' sosyal destek aldı!

* 2020 yılında 99 bin 588 esnaf dükkanını, 40 bin 735 işletme sahibi de şirketini kapattı.

* TÜİK vermez ama geniş tanımlı işsiz sayısı 2021 Temmuz ayında 8 milyon 421 çıktı.

* 2020'de elektrik faturasını ödeyemeyen yoksul ailelere 1.7 milyar lira elektrik faturası yardımı yapıldı.

* Kirasını bile ödeyemeyen ailelere kira yardımı yapıldı milyonlarca lira.

* İhtiyaç sahiplerine 1 milyar lira yardım yapıldı.

* Yaşlı ve engelli 1.5 milyon ihtiyaç sahibine 10 milyar lira yardım yapıldı.

* Yardım almayan, emekli maaşı ile kavrulan yaşlı insanlar sokaklarda iki gözü iki çeşme ağlıyor.

* Marketlerde yeni yeni köşeler açıldı sessizce! Çürük, çarık, ezik mallar bölümü! Utangaç müşterileri her geçen gün artıyor!

* Bu ülkenin namusudur Türk Lirası… Ama faiz belasına gardaş 1 euro 11 lira, 1 dolar 10 lira, 1 gram altın 542 lira!

***

Mühim değil belki ama, şahsım adıma kendim kırılıyorum!

Bizi idare edenlerin gözleri önünde fakirken fukaralaşmamıza rağmen ‘başka dünyalarda yaşıyormuş gibi' yapmalarına mı?

Hayır! Bu duyarsızlıklarına, halden bilmezliklerine, dertlinin halinden anlamamalarına çoktan alıştık.

Kırgınlığım, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına!

20 yıldır iktidarı elinde tutan ve ‘şahane' memleket tablosunun ressamı partinin oyları, ‘bugün seçim olsa' sorusu karşısında gün gün düşüyormuş, iktidar partisi eriyormuş, falan filan.

Geçiniz bir kalem…

Kaç çıkmış mesela en son ankette oran? Yüzde 31.7!

Bu ne biliyor musunuz? AKP'nin 2002'de ahalimizden yüzde 34.3 oy alıp iktidarın ve memleketin sahibi olduğu orandan sadece yüzde 2.6 daha az oy!

Bu ne biliyor musunuz? Türkiye'de ancak devlet yardımı ile yaşayan yüzde 34'lük kesimden sadece ve sadece yüzde 2.3 daha az bir oran!

Yani? Yanisi, 2002'de iktidara taşıyanların yüzde 31.7'si hala AKP'den memnun! Hepi topu yüzde 2.6'sının canı yanmış!

O zaman, bir 20 yıl daha durmak yok memnuniyete devam!

Memnunlara not: Önümüzdeki 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin satacak başka malı mülkü kalmadı. Taliban hariç dünya ile papaz haldeyiz. Hazinemiz ekside… Bilginize!