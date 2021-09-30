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CB’mıza maşallah!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da birçok bakan, bürokrat ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ile gazozuna basketbol maçı yaptı. Skor: 50-24! En az yüzde 51 bekleniyordu! Belki bir başka bahara… Kısa forvet mevkiinde iyi bir performans gösteren Sanayi Bakanı, “Kimin yendiği anlaşılıyor” dese de, yandaş tv'lerde canlı yayınlanmadığı için maçı izleyemeyenler galip tarafı sadece tahmin etti!

Saray'daki maçın ardından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini birlikte yürüten büyükelçi İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Benim dışımda herkesin Twitter hesabı var, görmüşsünüzdür mutlaka! Altına da şu notu yazdı: Maç sonrası durum değerlendirmesi…(Gülen yüz emojisi) CB'mız formundaydı maşallah…(Nazar boncuğu emojisi)

Dünya liderimize ben CB'mız demeye kalksam mahkemeye verirler! İbrahim Kalın'ın bir bildiği vardır diyecek ve Emile Ajar yani ardında bıraktığı intihar mektubundan sonra ortaya çıkan gerçek kimliği ile Roman Kacew'in ödüllü ‘Onca Yoksulluk Varken' romanının adıyla klasik bir giriş yapacaktım yazıya…

“Onca yoksulluk varken, Saray'da oyun kurucu mevkiinde göz dolduran CB'mız basketbol maçı yapmış bla bla bla…” diyecektim, vazgeçtim! Çünkü, Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ve notuna yüzlerce yurttaş yorum göndermişti. Gazeteci de toplumun aynası değil mi diye sordum kendime. İç sesim, Türk milletinin ‘söz konusu ortak dertler' olunca en çok kullandığı yanıtı verdi: Aynen!

Öyleyse yurttaşlara bırakayım yazının sonrasını!

***

* Allah sağlığını daim eylesin.

* MEB'e verilen 15 binlik atamayı MEB karma alım yapmıştır. Karma alımda 2020 puanlı kimse atanamıyor. Karma alın bir atamada yapılıp diğer atamada yapılmaması adalet değildir. 2020 puanlarımızın bir yıl uzatılmasını istiyoruz.

* Maşallah.

* Öğrenciler yurt diye kıvranırken yurtlardan sorumlu bakan keyif yapıyor.

* Sayın Kalın, ülke ateşe atılmış DSÖ'nün kuklası olmuş. CB'nın doğru bilgilendireceğiniz, esnafın haline çare olmanız gereken yerde hala magazin peşindesiniz. Boşuna demiyoruz önce CB'nını yakın çevresinden kurtarılmalı.

* Maçtan görüntüler lütfen İbrahim Bey.

* Beni sorarsanız ben de evde ATAMAMI YAPMADIĞINIZ için ağlıyorum!

* Allah zeval vermesin inşallah.

* Size de maşallah.

* Güzel eğleniyoruz gençler. Seçime kadar böyle devam!

* Hayat size güzel.

* Maşallah güzel insanlara.

* Çok deyerli bir kare, rabbim işinizi, hizmetinizi kolaylaştırsın.

* Şak… şak… şak… şak… (alkış emojileri)

* Allah'ınıza kurban. İyi ki varsınız. (dua emojileri)

* Maşallah Allah nazardan saklasın.

* O karede olmak için neler vermezdi ben gibi milyonlar.

* Kırıntıları toplamak için mükemmel bir fikir…

* Benjamin Disraeli adlı kullancı İbrahim Kalın'ın paylaştığı fotoğraf karesinde birini işaretleyip, bir şeyler yazmış. Buraya almıyorum. Beni hiiiç ilgilendirmez!

* Allah uzun ömürler versin. Formunu bozmasın inşallah.

* Başkan nedense bir tek kendine oy verenleri duymuyor! Bu vebal hepinizin ve ahirette hepinizden hesabı alacağız Allah'ın izniyle.

* Ümit adlı kişi, bir kamu bankasının (Bize zaten reklam vermiyor, bedava reklamı olmasın!) yıllar itibariyle durumunu yansıtan grafik paylaşıp şunu yazmış: Ne kadar güzel değil mi batırdığınız …. ……. grafiği, nasıl eğleniyor musunuz?

* Hacamat kesin çözüm değil, insanlarda sahte güvenlik duygusu oluşturabilir! (Düşündüm, taşındım valla buradaki hacamatı anlayamadım!)

* Maske yok mesafe yok… hayat size güzel ama bizim çocuklar denek dergi kapağı için… plandemi sonrası vatandaşın durum değerlendirmesi Sayın Kalın.

* Sayın kalın cb'mız maske konusunda taviz veremeyiz demişti herhalde sadece yine sade vatandaşı kastetti ne dersiniz.

* Maşallah bir ben eksiğim orada.

* Sizin orada pandemi yokmuş. Neresi ise biz de gelelim.

* Hayat size güzel valla, ben bugün yarın işten çıkarırlarmı sonrasında neler yaparım diye düşünüyorum. Sağolsun reisin morali yerinde sıkıntı yok. Durmak yok, yola başkasıyla devam.

* Maşallah Allah nazardan kötü bakışlardan Kütülerden korusun Recep Tayyip Erdoğanı.

* Hayat size güzel, halk nelerle uğraşıyor. Halktan kopuk böyle bir yönetim anlayışı olamaz.

* Serpme kahvaltımı yaptınız. (Gözünde kalpler, yıldızlar, yanağında kalpler olan yüz emojileri)

* Milletin de keyfi yerinde. Aşı, pcr dayatması yüzünden okullara alınmayan öğrencilerin, işiyle tehdit edilip işlerinden olan çalışanların, şehirlerarası yolculuk yapamayan vatandaşın, bütün gün okullarda maskeyle zehirlenen öğrencilerin. Herkesin keyfi yerinde hamdolsun.

* Halka maske mesafe camilere tek sıra giriş, ekmeğinde olana zorla aşı pcr ama disco bar deniz kenarı her yer curcuna… bu hak mı adalet mi?

* Hani millete, okuldaki küçücük çocuğa dayattığınız maskeleriniz? Ben durum değerlendirmesi yapayım; ister inanın ister inanmayın ama milletimizin artık size itimadı kalmadı. CB onca feryada sessiz, taş duvar, garibanın feryadı arşa çıkmışsa bu nemelazım haliniz sizi batırır.

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İşte böööyle uzayıp gidiyor büyükelçi İbrahim Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlar!

Okuduklarımdan sonra Twitter'dan değil ama, ben de bir mesajla katkıda bulunayım: Yurttaşın durum değerlendirmesi pek hayra alamet değil Sayın CB'nım!

Minik not: Hatasız kul olmaz; ama mesaj sıralaması ve yazım hataları bana ait değil. Yüzde yüz organik yani… Kimi şakşakçı heyecanının şipşakçılığından, kimi de hızla ve öfkeyle yazıldıkları için sanırım bazı yerlerde sürçmeler olmuş!