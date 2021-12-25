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Dolar çıkınca zam düşünce indirim yapan tek adres!

Simit 2.5 liraydı 3.5 lira oldu. En ucuz böreğin kilosu 60 lira.

Ekmek zamlandı ekmek… Ahalinin büyük bölümü İstanbul'da yaşadığı için buradaki fiyatı verelim. 230 gram ekmek 2.5 lira oldu ama, fırıncılar yetmez 3-4 lira olacak diyor!

32'li tuvalet kağıdı 97 liraydı. Sanki helada dolar şey ediyor millet; dolara bakıp 131.5 lira oldu. 6'lı havlu kağıt 25 liraydı 54 lira oldu.

Tuvalet kağıdı zamlanınca hela ücreti yerinde sayar mı? Saymadı. 1 liradan 2.5 liraya çıktı. Adıyaman Gerger'de ise önce 5 liraya çıktı, sonra 3 liraya indi!

Kahvehanelerde çaya zam geldi. 2.5 liradan satılıyordu çeşmi bülbül bardakta çay, 3.5 lira oldu.

Dolardaki artış şekerini yükseltti şekerin. Devletin şeker fabrikası bile yüzde 25 zam yaptı!

Un fiyatları yüzde 100 zamlandı.

Ucuz diye memlekette en çok tüketilen ayçiçek yağının 5 litresi zamlana zamlana 140 liraya yükseldi.

Damacanalara gelmişti de şehirlerde musluktan akan sulara zam geldi. İstanbul'da mesela, yüzde 17.80 zam eklendi faturalara.

En dandik baklavaya bile yüzde 40-50 zam geldi.

Sonunda deyim gerçek oldu… 10'lu dikiş iğnesine yüzde 100'den fazla zam geldi, 60 kuruştan 1 lira 40 kuruşa, 10'lu dikiş ipliği 5 liradan 7.5 liraya çıktı. Yani iğneden ipliğe zam geldi!

Bebek maması, bebek bezi zam rekoru kırdı.

Süte fena zam geldi.

Sütten yapılan peynire uzaktan bakılır oldu. Yoğurdun fiyatını görenler içine doğranıp cacık olmuş gibi hisseti kendisini.

Yumurta mı zamdan zam mı yumurtadan çıkıyordu, karıştı. En ucuz 30'lu yumurta 45-50 lira oldu.

Hepimiz çoktan vejetaryen olmuştuk ama dolar uçunca etin beyazına, kırmızısına yine zam geldi.

Dolar yüzünden kağıda zam gelince kitaba da zam geldi.

İstediğiniz kadar efkarlanın, bir sigara tellendirmek zor. Çünkü dolar bahanesi ile yine zam geldi. Bir dal sigara 1 lira!

İçkiye gelen zam yüzde 20'de kalacak sananlar ise fena yanılıyor.

Dolar arttı, benzin arttı, asgari ücretli daha zamlı maaşını alamadan toplu, topsuz ulaşıma zam geldi hem de yüzde 36!

***

Bunlar hemen akla gelenler… Kısaca, zam gelmeyen bir iğne kalmadı memlekette. Ama normal bi durum bu, dolar yükseldi!

Mehmet amcanın ineği dolarla alınmış ithal saman yiyiyor, memesinden sağılan süt dolarla alınan benzinle çalışan araba ile taşınıyor şehre, dolarla alınan doğalgazla çalışan santral üretiyor onu soğuk tutacak buzdolabının elektriğini!

Böyle avutuyorduk kendimizi ki, dolar düştü ve düşüyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin becerekli hamleleri sayesinde!

Ne beklenir… Dolarla gelen zamların geri alınması, indirim değil mi?

Özel sektör kaldırdığı fiyatı, “Yazık bu ahaliye” deyip indirir mi hiç! Ona birilerinin ön ayak olması lazım. Mesela devlet, kaldırdığını indirecek ki adam da “Devletim indirmiş, biz ne duruyoruz” desin…

Ama öyle olmuyor bu devirde ve bu devlette işler! Binen, sırtımıza bindiğiyle kalıyor…

Şakşakçı medya, “Sayın Cumhurbaşkanımız indirim yapar mutlaka” diyordu. Beklentiler boş çıktı en son! Erdoğan indirim mindirim yapmadı önüne gelen kararı aynen imzaladı. Çevre temizlik vergisinden damga vergisine, özel iletişim vergisinden harçlara, vergi cezalarından değerli kağıtlara kadar yüzde 36.2 zam yaptı ‘zamda eşitlikçi' devletimiz!

Hükümet, ‘ben yapmıyorum enerji kurulu yapıyor' dese de bal gibi yapıyor, yine yaptı; dolar arttığı için benziniydi, mazotuydu, LPG’siydi hepsi birden katmerli zamlandı!

Dolar düştü pompada indirim peki? Avucunu yalarsın…

Yazarken yoruldum, siz de okurken yorulmuşsunuzdur. Zam, zam, zam…

Dolar çıkarken bindirdim, inerken indirim yapayım, fırsatçılık yapmayayım diyen pek kıymetli hükümetimiz ya da yerli ve milli bir baba yiğit yok mu memlekette?

Var!

Ama yerli ve milli değil!

Amerikalı Apple! Dolar düşünce, dolar yükselince yaptığı zamlardan yüzde 25 indirim yaptı iyi mi…