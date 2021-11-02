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Halının altındakiler AKP’yi de uçurur!

* “Gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır. Diyoruz ki, bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz” diyerek FETÖ'ye dön artık dedi. Aradan üç beş yıl geçti, başkaları söylemiş gibi kendi sözlerini halının altına süpürdüler.

* Ne istediniz de vermedik denilmişti. Yetmedi AKP genel başkan yardımcısı, “Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış… Bunlar kargaları güldürür” dedi… “Rabbimden af milletimden özür diliyorum” denilerek komple halının altına süpürüldü.

* ABD'nin çıkarları için oluşturulan BOP eşbaşkanlığı kabul edilmişti, halının altına süpürüldü.

* 2002 seçimlerinden önce, “Röktör, dekan, bölüm başkanı her kademedeki akademik yöneticinin seçimle işbaşına gelmesini sağlanacak” denilmişti, halının altına süpürüldü.

* Askerimizin kafasına çuval geçirilmesi, gemimizin batırılması, teröristlerin konsolosumuz dahil herkesi kaçırması halının altına süpürüldü.

* Evlerde, ayakkabı kutularında tomar tomar dolarlar, kasalar, para sayma makineleri çıktı. Milletçe bakanlara bakakaldık. Kimseye bir şey olmadı, halının altına süpürüldü.

* Laik eğitim yavaş yavaş halının altına süpürüldü.

* TC, Atatürk resimleri, Ne Mutlu Türküm Diyene sözü silinip halının altına süpürüldü.

* 19 Mayıs Bayramı'nın stadyumlarda coşkuyla kutlanması bitirildi, Atatürk Anıtları'na çelenk bırakılması yasaklandı milletin sevgisi halının altına süpürülmek istendi.

* Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir denilmişti, masaya oturulduğu halının altına süpürüldü.

* 10. Kalkınma Planı'nda kişi başı milli gelir de 25 bin dolardı, 11. kalkınma planında 12 bin dolara, hemen ardından da 10 bin 703 dolara düşürüldü. Planları halının altına süpürüldü.

* Halkın oylarıyla seçilen onlarca belediye başkanı görevden alındı, partiye bağlı kayyumlar atandı. Halkın iradesi halının altına süpürüldü.

* Yasama, yürütme ve yargı tek elde birleştirildi. Tek adam yönetimi, parti devletine geçildi. Kuvvetler ayrılığı halının altına süpürüldü.

* Gazeteler, televizyonlar, radyolar iktidara yakın işadamlarına teslim edildi. Basın özgürlüğü halının altına süpürüldü.

* Temiz eller savcısı denilen, zırhlı araç tahsis edilen adam yalan çıkıp altlarını oymaya çalışınca övgü dolu sözler söylenen o günler halının altına süpürüldü.

* Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargıtay, Danıştay gibi Cumhuriyet'in temel kurumlarıyla devamlı oynandı, vicdanlar halının altına süpürüldü.

* Parklarda, evlerde kızlı oğlanlı oturmak bile eleştrildi. Vapurdan inenlerin etek boylarına laf edildi. Kişisel özgürlükler halının altına süpürülmek istendi.

* Cüppeli, sarıklı kamu görevlileri türedi! Deniz ikmal komutanı tuğamiral Mehmet Sarı, makam arabası ile tarikat evine gitti. Üniformasının üzerine giydiği cüppe ve sarıkla fotoğraf çektirdi. Hakkında uyduruktan bir disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonuçlanmadan emekli edildi. Hesap verilmesi gereken skandal halının altına süpürüldü.

* Sanatçılara, ‘siz kimsiniz ya' denildi, sanatın içine tükürüldü, heykellere ‘ucube' denildi, dozerle yıktırıldı, reklam panoları bile sansürlendi. Sanat halının altına süpürülmek istendi.

* Komşularla sıfır sorundan, sıfır komşuluğa geçildi. Herkesle kavga edildi. Yurtta barış, dünyada barış tezimiz halının altına süpürüldü.

* Rahip Brunson için, “Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın” denildikten sonra rahibi cezaevinden çıkarıp uçakla ABD'ye gönderdik. Bu fakirin sözleri halının altına süpürüldü.

* “Dışişleri bakanımıza talimat verdim. Bu 10 büyükelçinin istermeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim” sözü halının altına süpürüldü. Ne oluyor diyenlere “Elçiler geri adım attı” denildi.

* Memlekette domatesten benzine, hıyardan doğal gaza zam üstüne zam yağdırdılar. Pahalılığın nedeni 5 market zinciri deyip inceleme başlattılar, ceza yazıp neden oldukları pahalılığı halının altına süpürmeye çalıştılar.

Eksiği var, fazlası yok bütün bunları yaptılar. En sonunda şunu da yaptılar!

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde pazar yerinde akşamüzeri pazar artıklarından çürük sebze, meyve toplayan yurttaşların fotoğrafrafları çekilmiş, olay olmuştu. AKP'li Karacabey Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğüne ait sosyal medya hesabından aynı fotoğraf, fotoğrafın altında da bir not paylaşıldı. Şu yazıyordu: Ömer Matlı kapalı pazar yerinde, salı pazarı sonrası temizlik yapılmıştır!

Tepkiler üzerine fotoğraf ve not sayfadan silinirken bu kez belediyenin AKP'li başkanı devreye girdi, “Pazar sonrası pazarcı esnafının geriye bıraktığı çürük gıdaları temizlik görevlileri topladı” dedi!

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Eve ekmek götüremiyoruz diyeni kafasına çay paketi atmakla susturup halının altına süpüremezsiniz… Yurtaşı canından bezdiren elektrik, doğalgaz, su, telefon faturalarını altında saklayacak büyüklükte bir halı Hereke'de bile dokunmadı… Fotoğrafı var, sayenizde yerlerdeki çürük sebze meyveyi topluyor insancıklar, ‘kabak gibi' görünüyor! Boşuna debelenmeyin, milleti düşürdüğünüz durumu halının altına süpüremezsiniz artık…

Neden mi? Yıllardır altına süpürdüğünüz onca ahlardan vahlardan, yıkıp bozduklarınızdan ve hatta dün söyleyip, ertesi gün halının altına göndermeye çalıştığınız kendi sözlerinizden kabardı kabardı, uçan halıya döndü memleketin halısı! Böyle devam ederseniz yakındır, uçan halınıza binip kaf dağının ardına gitmeniz…