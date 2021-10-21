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Kayıp dolarlar!

6 Ekim 8.86, 7 Ekim 8.87, 8 Ekim 8.91, 11 Ekim 8.95, 12 Ekim 9.01, 13 Ekim 9.03, 14 Ekim 9.15, 15 Ekim 9.21, 18 Ekim 9.28, 19 Ekim 9.34…

Türk Lirası'nın dolar karşısında 10 günlük erime tablosu!

Elde cep telefonunun hesap makinesi herkes çarpıp bölüyor. Çarşıda pazarda, metrobüste ofiste asgari ücretin 6 Ekim'de 319 dolar, 10 gün sonra ise 302 dolara eridiğini hesaplayıp, “Yazık bu asgari ücretliye 17 dolar kaybetmiş” falan deyip üzülüyor!

Üzüldükleri şeye bakın… Tutturmuşlar bir asgari ücret! Yahu kardeşim, bin beter durumda olanlar var… Onların 10 günlük kaybı 17 dolarcık. Ya diğerleri? Haliniz nicedir diye soran yok tabii… Bırakın bu sefalet edebiyatını, ağlaşmayı da çevrenize bakın! Maaşlar, hele hele alınan üç beş maaş yükseldikçe ev bark geçindirmek nasıl zorlaşıyor!

Asgari ücretlilere, çok sabit gelirlilere, daracık gelirlilere, emeklilikte dolara ve iktidara takılanlara, kıt kanaatçılara ibret olsun diye örnekler topladım. Dikkatlice okuyun da, ‘benim derdim dert midir, senin derdin yanında' deyin!

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“İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından değil” diyerek özlü söz söyleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı gibi valilerimizin çıplak maaşları 14 bin 835 lira. Dolara yan gözle bile bakmaz kendisi belki ama, mesela diyelim. Masatlı maaşı 10 gün içinde 86 dolar eridi. 803 TL!

Bizim vekillerin hali duman olmuş durumda! Her ay 25 bin lira alıyorlar. Maaşlar mum dibini ışıtmaz misali 145 dolar erimiş. Bin 354 TL!

Türk Telekom'da çok değerli AKP'li bürokratlar var. Buradaki ‘mühim işleri' dışında başka işleri de maaşları da var. Sadece Telekom'dan maaş alsalar bile 2021 yılı ortalama gelirleri 33 bin 489 lira. Yazık! Kayıpları 194 dolar. Bin 811 TL!

Hani çiftetelli maaşlı AKP'liler var ya. Onlardan bir örnek! Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı. Kendileri hem bakan yardımcısı maaşı hem de Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu başkanlığı maaşı alıyor. Toplam 45 bin 917 lira. Durduk yerde kaybı 266 dolar. 2 bin 484 TL!

Diyanet İşleri başkanının maaşı gizli! Ne güzel, veren el, alan eli göremiyor! Gözümüz yok ama merak ediyor çiğ süt emmiş insan! Fakat onun halasının oğlu var. İlçe müftülüğünden Diyanet'e cami hizmetleri daire başkanı olarak uçuş yaptı. Arza seyahati orada da durmadı, müşavir oldu ve Kazakistan'a din hizmetleri müşaviri gitti. Onun maaşı biliniyor. Rivayete göre euro karşılığı 70 bin lira alıyormuş. Hala oğlunun kaybı resmen yıkım; 406 dolar. 3 bin 792 TL!

Ankara'da bir makam var, bütün devlet memurlarının maaşları onun maaşına göre hesaplanıyor. En üst düzey memur, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanı. Onun toplam maaşını hesaplamışlar. 84 bin 702 lira alıyormuş. Kara kara düşündüren kaybı 492 dolar. 4 bin 595 TL!

Cumhurbaşkanı'nın hali hazırdaki çıplak maaşı 88 bin liraymış, yakında düz hesap 100 bin lira olacakmış. İyi ki henüz 100 bin liraya yükselmedi maaşı, 88 bin lira alıyor. Böylece 70 dolar kazançta, kaybı şimdilik eyy 511 dolar… 4 bin 772 TL!

İnsanın belini bükecek bu kayıplar ‘sabit gelirlilere' örnekti… Beterin beteri, ihaleyi kaptıktan sonra ‘gece gündüz' didinip çoluk çocuğunun rızkını ‘garanti' altına almaya çabalayanlar da var! Onların halini hiç sormayın!

Mesela Osmangazi Köprüsü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu yapan Otoyol Yatırım… Şirketin ortakları Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu'na 2020 yılının ikinci 6 aylık bölümünün garanti ödemesi olarak bu yılın başında ‘geçmediğimiz' köprüleri için biz yurttaşlar 1 milyar 750 milyon lira ödedik! Garipler perişan, 10 günlük kayıpları 10 milyon dolardan fazla!

Boşuna söylememiş atalar; büyük başın büyük derdi, okkalı maaşın okkalı kaybı olur diye…

Cumhurbaşkanı olsan bu ülkede 511, AKP'li bürokrat olsan 266, asgarisinden maaş alsan 17 dolar zarardasın, kaçarı yok! Bir de ‘dünya yansa' değil dolar, Tayland Bahtı'nın bile zarar veremediği bahtsız bir kesim var… Cep delik, cepken delik, kevgir misin be kardeşlik diyerek, işleri ve de kayba uğrayacak maaşları olmadığı için ‘yaşıyor muş' gibi yapıyorlar…