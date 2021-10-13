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Kılıçdaroğlu’nun bildiği çok önemli bir şey var aslında

Siyaset yapmaya Fazilet Partisi'nde başladı, o kapanınca Saadet Partisi'nde devam etti. 2008'de Saadet'in başına geçti. Saadet'in başındayken iktidardaki AKP'li eski takım arkadaşlarına ‘sert' muhalefet yaptı. Mesela şunları dedi: “AKP'nin Türkiye'nin sorunlarının altından kalkması mümkün değil. Ülke ekonomisi yüzde 13.8 küçülerek tarihi rekor kırdı. Buna küçülme diyemeyiz, bu bir ekonomik çöküştür! 2001-2007 arasında ülkeye 500 milyar dolar girdi. Ancak şimdi soruyoruz; 500 milyar dolar nerede?”

2010'da Saadet'ten ayrılmak zorunda kaldı, Halkın Sesi Partisi'ni (HAS) kurup AKP'ye şunları söyedi: “Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması gibi maya tutar bu beyler, bu sahtekar iktidarda olursa 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız! 2023'te bankalar gibi, kalan birkaç fabrikamızın isimlerinin de gavurca olduğuna şahit olacağız! 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı, şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz! 2023'te kahvehanelerde yaşlılara yer kalmadığını, çünkü genç üniversite mezunlarıyla dolu olduğunu göreceğiz! 2023'te her iki kişiden birinin işsiz olduğuna şahit olacağız!”

Sonra HAS Parti genel başkanı olarak o zamanlar ‘muhalif' olan Erkan Tan'ın tv programına katıldı, konuyu dönemin başbakanı Erdoğan'ın One Minute demesine getirerek canlı yayında şunları söyledi: “İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı. Otel lobisinde değil, Birleşmiş Milletler'de, ‘one minute' demek marifettir. Başbakan'ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor!”

Bunları söyleyen kim mi? AKP genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş!

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Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde Mersin'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini söyleyip, “Siyasi cinayetler kaygım var” dedi. Sonradan, “Bunu nereden çıkarıyorsunuz” diye soranlara da şöyle izah etti: “Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz… Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz…' Bunlar kimin sözleri? Erdoğan'ın! Ne demek istiyor sizce?”

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Allah sizi inandırsın, Saadet'in başındayken üstelik henüz kimse ‘128 milyar dolar nerede' diye sormazken “500 milyar dolar nerede” diye soran, HAS partinin başındayken AKP'nin 2023 vizyonunu ‘şunlar şunlar olacak' diye tek tek sayan, ‘İsrail en önemli zaferini AKP sayesinde kazandı' diyen ve bu mühim iddialarını bir belgeye falan dayandırmayan Numan Kurtulmuş, AKP genel başkan yardımcısı olarak Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi: “2023'te de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü bir şekilde yeniden cumhurbaşkanı yapacağız! Diyor ki Kılıçdaroğlu, Erdoğan siyasi cinayetleri, bilmem neyi çıkararak Türkiye'de bir gerginlik çıkaracak. Eğer bildiğin bir şey varsa söyle! Suyu bulandırma!”

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İnsanın ağızdan çıkanı kulağı duymalı… Yok, dün söylediğini bugün unutuyorsa, o zaman ‘unutkanlıkla' ilgili bir sorun olabilir! Malum, yoğun stres altında çalışmak unutkanlığa neden olabilir.

Ben aklıma gelen ne varsa şakır şakır söyleyeceğim, belge melge hak getirecek, istediğime ‘bu terörist', canımı sıkana ‘vatan haini' diyeceğim, ‘500 milyar dolar nerede' diyeceğim, benim gibi düşünmeyenlerin düşüncelerinden ötürü Cumhuriyet'in savcılarını ‘göreve davet mecburiyetinde' bırakacağım, evlerinde para kasaları, para sayma makineleri çıkanlara toz kondurmayacağım, yaptıkları hoşuma giderse saldırganlara ‘az bile yapmışlar' diyeceğim, ‘nasıl olsa unutulur' düşüncesiyle karşımdakine ‘ülkeyi yönetme isteğinden vazgeç' diyeceğim sorun olmayacak!

Kendisi de yoğun tempodan ‘unuttu' sanırım! Kılıçdaroğlu'nun ‘iddiasıyla' ilgili bildiği çok önemli bir şey var aslında!

2019, 21 Nisan'dı. PKK ile çatışan kahraman askerimiz Yener Kırıcı şehit düşmüştü. Memleketi Ankara Çubuk Akkuzu Köyü'nde cenaze töreni vardı. Devlet oradaydı, Kılıçdaroğlu da. Kılıçdaroğlu'na kalaslarla saldırdılar, yumrukladılar, sığındığı evi ‘yakın' diye bağırdılar, evi taşladılar, bulsalar linç edeceklerdi. Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan kaçtı, iki gün sonra yakalandı. Üç gün sonra serbest kaldı! Dönüşü muhteşem oldu! Elleri öpülerek karşılandı. AKP'li isimler bile kendisini ‘kahraman' ilan edip sosyal medya hesaplarından yayın yapıp yumrukçuyu konuşturdu. O da şunu dedi canlı yayında: “Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim!”