Neyse halimiz çıkar falimiz!

2020 yılında 3.7 milyon evin, dükkanın faturası ödenmediği için elektriği kesildi.

2020 yılı eylül ayında faturaları ödeyemeyen 590 bin ailenin doğal gazı kesildi.

5 milyon öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'na toplam 6 milyar lira borcu birikti.

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa çıktı. 6 milyon 575 mükellef, ‘ödeyemiyorum borcum yapılandırılsın' dedi.

Pandemi sürecinde kredi ve kredi kartı borçlusu sayısı 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi.

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 4 milyona yaklaştı.

Türk insanının tüketici kredisi borcu 701.6 milyar, kredi kartı borcu ise 147.7 milyar lira oldu. Yani toplam 849 milyar lira borçluyuz.

Borcumuzu gözünüzde canlandırmak için çılgın projemiz, Kanal İstanbul'dan örnek vereyim. Resmi internet sayfasındaki bilgiye göre inşaat maliyeti 75 milyar lira, projenin toplam maliyeti ise 15 milyar dolar olarak öngörülüyor… 15 milyar dolar bugünkü kurla 131 milyar lira falan ediyor. Bizim kredi borcumuzla bir değil 6 Kanal İstanbul yapılıyor, hatta üstüne de kuş bile konduruluyor!

2020 yılı verilerine göre Türk çiftçilerinin kamu bankalarına olan borçları 106.4 milyar, özel bankalara ise 37.2 milyar lira.

UYAP verilerine göre yılın ilk dört ayında icra ve iflas dairelerine 3 milyon 132 yeni dosya geldi. Bu sayı, geçen yıla göre 1 milyon daha fazla!

Adliyelerde toplam açık icra dosya sayısı 22 milyonu aştı. Bu şu demek, Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden 1'i icralık!

Sadece yılın iki ayında kesilen 18 bin 47 çek karşılıksız çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart 2021 itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 448.4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo'nun dünya raporuna göre, dış borç krizi riski en yüksek ülkeler sıralandı: Arjantin, Şili, Endonezya, Venezuela ve Türkiye.

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Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke!

Türkiye, AİHM'in bilançosuna göre 2020 yılında da pandemi koşullarında bile ifade özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülke oldu. 11 bin 150 başvuru…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri Strasbourg'da basın toplantısı düzenledi, “Bir önceki yıl olduğu gibi iş yükümüzün önemli bölümü Türkiye, Rusya, Ukrayna, Romanya ve İtalya kaynaklı davalar oldu” dedi.

2014 yılı ile 2019 yılları arasında cumhurbaşkanına hakaret etme suçlamasıyla haklarında dava açılan yurttaşların sayısı 63 bin 41'i buldu.

Rakamlara göre mükemmel yönetim altındaki devletimizin dış borcu, iç borcu, bizim bankalara olan borçlarımız, gençlerimizin okurken aldıkları ve ödeyemedikleri kredi borçları, icradaki dosya sayılarımız, ödeyemediğimiz elektrik, doğalgaz faturalarımız, ödeyemediğimiz vergiler, yapılandırma dosyalarımızın sayısı, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılananların sayısı, memleketimizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki utandıran ‘rekortmen' durumu böyle…

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Üniversitede okurken bir hocamız şöyle demişti bize: “Ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel durumunu kısa yoldan görmek isterseniz o ülkelerin meclislerinde olup bitenlere bakın. Çünkü meclisler, toplumun aynasıdır…”

Bizim Meclis'in durumu peki? Kavga gürültüyü, talimatla el kaldırıp indirmeyi bir kenara bırakalım, Türk toplumunun aynası mı?

Son olarak 20 milletvekili için daha fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderildi. Böylece toplam fezleke sayısı 1336'dan 1356'ya yükseldi!

Biz, ‘fezleke' diyoruz da tam adı enteresan: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi! Cumhurbaşkanı Meclis'e 1356 adet tezkere gönderip şöyle demiş: “Şu milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın…”

Hani bazı AKP'lilerin üç, beş maaş birden aldıkları gibi fezlekeler de öyle. Vekillerin kiminin hiç fezlekesi yok, kiminin bir fezlekesi, bazılarında ise 2 değil, 3 değil 55 fezleke birden var! Konuştun fezleke, sordun fezleke, diklendin fezleke, farklı düşündün fezleke…

Rekor HDP ve CHP'de… HDP'li 59 vekilin 955, CHP'li 97 vekilin 245 fezlekesi işlem bekliyor. Sıralama şöyle: Demokratik Bölgeler Partisi'nin tek vekili Salihe Aydeniz'in 55, AKP'li 12 vekilin 13, İYİ Partili 8 vekilin 15, MHP'li 8 vekilin 8, TİP'li 2 vekilin 9, Demokrat Partili 1 vekilin 6, Yenilik Partili 1 vekilin 1, Bağımsızlardan 6 vekilin ise 30 fezlekesi var.

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Güzel kahve falı bakanlar, kapatılmış fincanı ellerine alıp açmadan önce şöyle sihirli bir hareket yaparmış gibi 180 derece döndürüp, ‘neyse halin, çıksın falin' der ve fincanı açıp sözde gördüklerini ballandırarak anlatmaya başlarlar ya…

Bizim ki de öyle, halimiz ortada! Fincana yukarıdan bakan falcıya ne görünürse görünsün, başımıza gelecekler çoktan belli.

Milletin küçük bir kısmı gayet rahat; geri kalanı borçlu, icralık ve topun ağzında…

Devlet borçlu…

Gençler borçlu ve davalık…

Milletvekillerinin çoğunluğu gayet rahat; geri kalanı fezlekeli, davalık ve topun ağzında…