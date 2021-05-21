Ruhsar’ı sorana ‘hamam’ yanıtı!

CHP, kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satan, aniden görevden alınan Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların araştırılması amacı ile TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

Meclis Başkanı 18 mayısta işleme aldı. Önergenin gerekçesini CHP'li Ali Öztunç özetle şöyle açıkladı: “Bakan, önce kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattı. Bunun belgeleri ortaya çıktı. Gelin bu önergeyi kabul edelim. Reddedilirse gelecek nesillere ‘malı götür ne de olsa bir şey olmuyor' algısı oluşur. Yolsuzluğu, hırsızlığı, nüfuz ticaretini kim yaptıysa hesap vermeli…”

Önerge hakkında görüş bildirmek üzere kürsüye bu kez İYİ Parti'den Lütfü Türkkan geldi, uzun bir konuşmanın ardından sözlerini şöyle tamamladı: “Çürümüş bakana sahip çıkmayın. Gelin, soruşturma komisyonu kuralım. Yüce Divan'a sevk edelim. Eğer haklı çıkarsa da ben çıkacağım buradan özür dileyeceğim. Hepimiz özür dileyeceğiz…”

HDP adına önerge hakkında söz alan Kemal Bülbül'ün konuşması özetle şöyleydi: “Bu pandemi sürecinde yolsuzluk pandemisi, hırsızlık pandemisi, ahlaksızlık pandemisi, mafya pandemisi her şeyin önüne geçmiş ve bu her şeyin önüne geçmişken bizim illa da birtakım kanıtlar bulup bunu ispatlamamıza gerek yok. Sokağa çıkın, herhangi bir yurttaşa sorun yeter…”

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MHP, konuşmaya değer görmeyince, önerge hakkında savunma sırası AKP'ye geldi. AKP, ortadan kaybolan Ruhsar Pekcan'ın bile kabul ettiği satış hakkında acaba ne diyecekti? Herkes dikkat kesildi. AKP adına söz alan Oğuzhan Kaya belli ki hazırlanıp eline tutuşturulmuş bir metinle kürsüye çıktı. Komiklikler de peş peşe geldi! İşte o anlar:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum!

Öncelikle, Filistin'de zalim İsrail'in zulmüne karşı Filistin halkına yüce Meclisimizin hep beraber destek vermesi alkışlanacak bir durum. İsrail'i bir defa daha kınıyorum.

Devletimiz salgında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde batılı ülkelerin zafiyete düştüğü bu dönemde başarılı bir mücadele örneği ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketinde salgın tedbirleri sebebiyle iş yerlerini kapatan, kapatmak mecburiyetinde kalan esnafımıza iki grupta destek sunmuştur…”

CHP'li Mahmut Tanal araya girdi, “Sayın Başkan, konuya gelelim…”

AKP'li Kaya devam etti: “… Birinci grupta yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personeli…”

CHP'li Ali Şeker araya girdi: “Çay bahçesiyle ne alakası var Ruhsar'ın?”

AKP'li Kaya devam etti: “… düğün salonu, öğrenci yurdu, hamam, kırtasiye, internet kafeler, lunaparklar gibi yerler yer almaktadır. Sayılan toplam 235 bine yakın bu…”

CHP'li Şeker araya girdi: “Kırtasiyeyle ne alakası var Ruhsar'ın? Konuya gel, konuya.”

Başkan araya girdi: “Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Değerli arkadaşlar!

AKP'li Kaya devam etti: “… işletmeye 5 bin liralık bir defaya mahsus hizmet verilmiştir.”

Salonda gürültü çoğalınca Başkan araya girdi: “Hatibi dinleyelim lütfen sayın milletvekilleri.”

AKP'li Kaya devam etti: “İkinci grupta yer alan bakım onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşan seyyar, tüccar, sıhhi tesisatçı, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci gibi…”

CHP sıralarından itirazlar yükseldi.

İYİ Partili Türkkan araya girdi: “Gazoz kapağını bırak, gazoza gel. Gazozuna ilaç mı attınız. Oğuzhan'a ne yaptınız?”

Başkan araya girdi: “Sayın Kaya, lütfen. İstirham ediyorum hatip kürsüde.”

AKP'li Kaya devam etti: “… üç gruba da bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grupta yaklaşık 1 milyon 384 bin kişiye yardım yapacağız. Bunlar ülkemizin, milletimizin gücünü ortaya koymaktadır. Bu dönemde yapılan yardımlar milletimizin yanında olduğumuzu göstermektedir…”

CHP'li Ali Öztunç araya girdi: “Ruhsar Pekcan gidiyor!”

AKP'li Kaya devam etti: “Ayrıca yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdumuzun kurtulmasına, cumhuriyetin kurulmasına vesile olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum!”

Başkan araya girdi: “Buyurun sayın Engin Özkoç.”

CHP'li Engin Özkoç oturduğu yerden konuştu: “Sadece kayıtlara geçsin diye söylüyorum. İktidar partisi temsilcileri konuyla ilgili kürsüden tek bir kelime etmemişlerdir…”

Başkan konuyu değiştirdi, vekillere seslendi: “Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir!”

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Ben de bu vahim yolsuzluk iddialarını komiklik yaparak gargaraya getirenler kayıtlara geçsin diye yazıyorum.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Hiçbir şey etmeyenler…