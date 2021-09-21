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Ya elinize dilinize dursun ya!

DSP-ANAP ve MHP'den oluşan ANASOL-M koalisyonu tarafından kurulan 57. hükümet işbaşındaydı. Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz, ANAP'lı Sümer Oral da maliye bakanıydı.

20 Eylül 2002 tarihinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, maliye bakanlığından üniversite öğrencilerine verilen aylık 45 milyon lira kredinin ‘yüzde 100' artırılarak 90 milyon liraya çıkarılmasını önerdi. (Sıfırları atılmış hali, 45 liralık burs 90 liraya çıksın.)

Fakat öneri masada kaldı! Çünkü memlekette seçim oldu, üç parti iktidarı ve herşeyi kaybetti! Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. hükümeti Abdullah Gül tarafından kuruldu, 28 Kasım 2002'de göreve başladı. 9 Mart 2003'te de Erdoğan Siirt'ten milletvekili seçilince istifa etti! 59'uncu Hükümet kuruldu ve 14 Mart 2003'te Erdoğan'ın iktidarı başladı!

Buharlaşan 57. Hükümet zamanından kalma ‘öğrenci bursu yüzde 100 artsın' önerisi AKP tarafından iki yıl sonra, 2004'te kabul edildi! 58. hükümetten, günümüzdeki ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hükümet sistemine' kadar geçen yıllar içinde burs ücretleri aynı mı kaldı peki? Daha neler, elbette arttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu ABD'ye giderken burs ücretlerinin nereden nereye geldiğini anlattı, eleştirenlere çok kızdı, “Arkadaşlar, göreve geldiğimizde öğrenci bursları 45 lira-cık-tı… 45 lira-cık! Ya elinize dilinize dursun ya… Şu anda 650 liraya çıktı. Nerden nereye geldik… Harçlar biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık” dedi.

Hakikatten nereden nereye gelinmişti! 2002'de (kısık sesle okuyun)45 lira-cık, 2021'de (yüksek sesle vurgulayın)650 lira… Artış, kat kat 14.4 kat! Peki durum gerçekten ele dile duracak katta mı?

Merkez Bankası'nın ‘Enflasyon Hesaplayıcı' uygulaması var. Oraya girince 2003 yılı Mart ayını seçiyorsunuz, karşısına ‘45 milyon lira' yazıyorsunuz. Alta da 2021 yılı Mart ayını seçip ‘650 lira' yazıyorsunuz. Hesap pat diye karşınızda: 247.5 lira! Göğe yükseldiği söylenen bursun gerçek değeri…

Yine de kesin yargıya varmadan önce ikinci bir hesapla sağlaması yapılmalı… Altınla yapalım öyleyse!

20 Eylül 2002 Türkiye'sinde altının gramı 17 milyon 198 bin 741 lira. Çeyrek altın, 27 milyon 682 bin 998 lira. Yarım altın, 55 milyon 265 bin 196 lira. (Sıfırlar atılınca, gramı yaklaşık 17, çeyrek 27, yarım altın 55 lira!)

20 Eylül 2021'de ne kadar altın? Gramı 489.63, çeyrek altın 806, yarım altın ise bin 613 lira!

45 liracık öğrenci bursu ile 2002'de neredeyse 2 çeyrek altın alınıyormuş. Üstüne 10 liracık daha koyan yarım altın bile alabilirmiş.

Elinize dilinize dursun bursları 650 liraya fırladığına göre çil çil altınları istifleyebilir mi tasarruflu bir öğrenci bugün? Altın, Kaz Dağları'ndan çıkıyor ama kazın ayağı öyle değil…

Çeyrek altın için üste 156 lira daha ödemek gerekiyor. Yarım altın mı? Onu hiç karıştırmayalım isterseniz… Hak yemeyelim, burs parası ile çok rahat bir gram altın alınabiliyor ama!

Harçlar kalktı da öğrencilerin eylemleri bitti mi? Yoo, devam ediyor! Öğrenci İnisiyatifi kurup yıllardır eylem yapıyorlar, “Türkiye'de 5 milyondan fazla genç devlete olan üniversite öğrenim kredisi borcunu ödeyemiyor. 300 bin genç yasal takibe düştü, haciz kıskacında” diye.

Demokratik bir ülke olduğumuz için(!) öğrencilere elinize dilinize dursun falan denilip kızılmadı bu defa, aksine milyonlarca öğrencinin sesine kulak verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla 2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği ‘katkı paylarına' ortalama yüzde 10 zam yapıldı!

Doğruları sadece doğruları söyleyen(!) TÜİK'i söylüyor enflasyon yüzde 20'lere tırmanmış, bağımsız(!) Merkez Bankası'nın sitesinde yazıyor dolar almış başını gidiyor, Cumhurbaşkanı bizzat kendisi kabul ediyor ev kiraları uçmuş, market raflarındaki gıda ürünleri ateş pahası olmuş… Katkı paylarına yüzde oncuk zam yapılmış! Çok mu? Şikayet değil şükredin, elinize dilinize durur vallahi.