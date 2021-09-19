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Yarı insan yarı maymun

Tarihçi Reşad Ekrem Koçu ortaya çıkarınca öğrendik, Maymunkeş imam sayesinde bir zamanlar İstanbul'da ne haltlar yenildiğini!

Yelken ve kürek devri gemiciliği zamanında ‘dürbün gibi gözleri, tehlikeyi önceden sezme yetenekleri' yüzünden direklerin tepesine kolayca tırmanarak ‘korsan gözcülüğü' yapmak üzere eğitilenlerle başladı Osmanlı'nın mamyun merakı.

Maymuncuk lafı oradan mı geliyor bilemem, maymunculuk mesleği doğdu! İstanbul'da Tersane Kapısı önünde ‘her işe uygun maymun yetiştirip' satılan dükkanlar açıldı. Gemiciliğin ardından kuyumcular da kullanmaya başladı dikkatli çevik maymunları. Eğlencelik olarak yalılara da girdi konaklara da…

Fakat, maymunlardan nefret eden bir isim vardı; 3. Murad'ın imamlarından molla Abdulkerim, nam-ı diğer Maymunkeş imam! Padişah'ın himayesindeki Maymunkeş, Fatih Camii'nde “maymunlar şöyle kötü, böyle rezil” diye vaazlar verip duruyordu. Bir gün, “Ey cemaat bu maymunlar var ya bu maymunlar; insanları yoldan çıkarıyor, dul kadınlarla fuhuş yapıyorlar” falan deyince arkasında toplananlar galeyana geldi. Gemilere, dükkanlara, yalılara, köşklere baskın verip, kimde maymun varsa topladılar. Olay, tarihe kara harflerle şöyle yazıldı: İstanbul'da dalında maymun sallandırılmayan tek bir ağacın kalmadığı gün!

Evet yüzlerce maymunu ağaçlara astı Maymunkeş imam ve arkasından gidenler. Ağaç dalına asılamayacak irilikte olanlar için de idam sehpaları kuruldu…

Yani, şu dünyada kimseden çekmediği eziyeti bizden çekti maymunlar…

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Geçmiş, çok iyi becerdiğimiz gibi geçmişte kaldı, 90'lı yıllara geldik… Televizyon programlarında, dizilerde bir tıkanıklık yaşanıyor, izlenmiyordu. Çok değişik bir proje çıktı ortaya, reytinglerde AB, C1, C2, DE ve TOTAL ne varsa alt üst etti. Sibel Can'ı bile geçti… Çarli!

Türk milleti ilk kez bir maymuna fındık fıstık atmak yerine onunla hatıra fotoğrafı çektiriyor, telefon numarasını bile istiyordu. İnsan gibiydi Çarli, IQ'su ölçülse vay halimizeydi. O dizi bitti, yetmedi yeni bir dizi daha çektiler. Sonra emekli olup İngiltere'deki özel huzurevine yerleşti de, kurtardı kendini sevgimizden!

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İsmet Yılmaz Milli Eğitim bakanıydı. Maymun konusunda çok mühim bir gelişmeye imza attı! Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi komple çıkarıldı. Ünitede, Darwin'in Evrim Teorisi anlatılıyordu!

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Ünlü bioenerji-metafizik uzmanlarımızdan Salih Memişoğlu, 2018'de Instagram hesabından bir video paylaşıp altına şunu yazdı: “Takipçimiz göndermiş. Nedir bu diye soranlar için bir sıfat unsuru kullanarak, alan içerisinde gezinen cin olduğunu tespit ettik!” Sosyal medya cin çarpmışa döndü. Binlerce yorum yapıldı: Ne de sevimli şeymiş bu cin!

Fakat, bir süre sonra video silindi. Millet merak edip sorunca Memişoğlu bir açıklama koydu hesabına: O şey maymunmuş! Metafizik uzmanı Memişoğlu, bu yılın mart ayında Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde alacak-verecek hesaplaşmasında silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

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Bilmiyordum, araştırırken öğrendim, kaçırdığıma da üzüldüm doğrusu! Dj Yılmaz'ın ‘süper hayvansever' şarkısı pek tutulmuş geçen yıl: Maymun gibisin maymun. Hatta şebek gibisin!

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Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nin bir mahallesinde yaşayanlar ‘aslan kükremesinden' çok şikayetçiydi! Sonra bir gün, mahallenin kahvesinde arkadaşlar okey oynarken tavandan masaya maymun düştü! Masadakilerden biri habercilere olayı şöyle anlattı: Maymun yan taraftaki hayvanat bahçesinden kaçmış. Kahvenin çatısına çıkmış. Oradan aşağıya düştü. Daha ne oluyor diyemeden bizim masayı dağıtıp gitti!

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Fuhuş yapıyorlar diye fetva verip maymunları ağaçlara astıranı da var, cin değil maymunmuş diyeni de. Her hafta Çarli dizisini iple çeken de var, maymun gibisin maymun diye şarkı yazanı da…

Mesela Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan… Necmettin Erbakan'ın oğlu. İlkokuldan sonra Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nu bitirdi. Ayrancı Lisesi'nden mezun oldu. Ankara'da üniversite okudu, elektrik-elektronik mühendisi oldu. Yüksek lisans için Londra'da Royal Holloway Koleji'nde okudu. Türkiye'ye döndü yüksek lisans eğitimi aldı, yönetim ve organizasyon dalında doktora yaptı, Dr. oldu. Üstüne, Yeniden Refah Partisi genel başkanı da oldu.

Dr. Erbakan, koronavirüs ve virüse karşı geliştirilen aşılar konusunda uzman olduğu için bilgilerini seçmenleri ile paylaştı. Şunu dedi: “Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA aşılar, aşı olan insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilir! 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir! Çünkü, mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir.”

Aslan değil, fil değil, balık değil, tırtıl değil, yılan değil, keçi değil, porsuk değil de illaki neden yarı insan yarı maymun peki? Aradan yüzyıllar geçse de maymuna takmışız bir kere! Olumsuz bir durum mu var, maymunlaştırıyoruz hemen… Türkiye'nin saygın hocalarından tepkiler yükseldi, “yarı yarıya olmuyor bu işler” diye. Ama Dr. Erbakan doktor olduğu için çok bilgiliydi pabuç bırakmadı, onları şu bilgi ile susturdu: “Bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek!”

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Diyeceksiniz ki, pazar pazar birbirine benzemez bunca maymun hikayesini bize niye anlattın? Onlar tam maymun hikayesi değildi ki… Bir yarısı maymunsa, diğer yarısı bizim hikayemizdi!