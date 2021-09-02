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Yürü ya kurumum işleri!

Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyet ilanından sonra ilk yaptığı işlerden biri neydi? Din ve siyasetin birbirlerine karışmasını önlemek. Fakat bu lafta kalmamalı, elle tutulur hale gelmeliydi. Bu yüzden Cumhuriyet ilanından 5 ay sonra Diyanet İşleri'ni kurdu. Bu bilgiyi koyun bir kenara…

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Affını istemeyen, hatta istifa mektubuna ‘at izi it izine karıştı' diye yazmasına rağmen kayınpederi Cumhurbaşkanı tarafından ‘affedildiği açıklanan' eski maliye bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe yasa önerisini Meclis'e sunarken şunu demişti: “Bütçeyi tasarruf üzerine oturttuk!”

Doğruydu… Kemerleri sıkıp oturtma bütçesinde iki şey, cumhurbaşkanlığı ve diyanet bütçeleri hariç tüm bakanlık ve kurumların bütçelerinde yarı yarıya kesintiye gidildi. Örneğin, bizi aya götürecek olan bilim işleriyle uğraşan bakanlığın bütçesinden yüzde 56 oranında kesinti yapılırken, bizi ahirete hazırlayan diyanetin bütçesine yüzde 35'lik zam yapıldı! Allah bereket versin…

Diyanetin eski başkanı Mehmet Görmez'e 1 milyon liralık makam aracı alınmıştı. Haberi okuyan yurttaşlar çok kızdı milyonluk saltanata. Tepkiler çoğalınca Görmez, çıktı televizyona haykırdı: “Araç zırhlı değil. İbret-i alem olsun diye o aracı iade edeceğim!”

Breh breh breh… Acayip ses getirdi bu yiğit davranış! Yurttaşlar, “İlk kez tepkimiz bir sonuç verdi” diye sevindi. Fakat, kursaklarında kaldı. Çünkü Cumhurbaşkanı, mağdur başkanı kimselere yedirtmem düşüncesiyle “Yakında kendisine bir müjdemiz olacak” diyerek sahip çıktı. Diyanet başkanına bizzat Cumhurbaşkanı tarafından müjde olarak zırhlı makam aracı tahsis edildi! Aracın o günlerdeki değeri 4 milyon liracıktı…

Bütçesi her yıl katlanarak artan Diyanet; MİT, içişleri ve atanmayı bekleyen öğretmenleri geride bırakıp Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sayesinde 8 bin 489 ek kadro hakkı elde etti. Açılan binlerce kadroda mimarlardan astronomlara kadar her türlü meslek erbabı vardı! Saflarına astronom, hatta bulsa astronot bile katacak olan uzmanı bol Diyanet, meteorolojinin “Bütün yurtta 5 gün aralıksız sağanak yağış olacak” dediği günlerde 81 il müftüsüne talimat verdi: Allah'ın izni ile yağmur duasına çıkılacak!

1890 yılında Feriköy'de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binalar 1998 yılında ‘korunması gereken kültür varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştı. İşte burası işi iyi bilen Diyanet'e verildi! Ayrıca Diyanet'e oraya mescit, yurt ve katlı otopark yapması için de izin verildi.

Dünya işlerinden kısılıyor, diyanet işlerine elde ne varsa yağdırılıyordu… Biri, ‘ne oluyor burada' dese, mesela 1 milyon liralık makam aracı alınır mı diye sorsa iş güç bırakılıyor Diyanet'e sahip çıkılıyordu. O soruyu soranlara inat 1 milyonluk yetmez, 4 milyonluk makam aracı veriyorum deniyordu.

2010 yılında Diyanet başkanlığına getirilen Mehmet Görmez, 30 Ağustos Hutbeleri'nde zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ‘görmemeye' başladı. Diyanet'in geleneği haline geldi bu sinir körlük… Başkan Mehmet olmuş, Ali olmuş 11 yıldır hiç değişmedi. Mevzu Atatürk olunca, Diyanet'e her türlü desteği verenlerin ağızlarını bıçak açmıyor. Demek ki ortada bir sorun görülmüyor!

30 Ağustos hutbelerinde, Atatürk'ü görmezden gelen Diyanet'in önlenemez yürüyüşünün nereye vardığı, Cumhurbaşkanı'nın sarayda düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreninde ortaya çıktı!

Eleştirenlere kızıp Diyanet başkanına 4 milyon liralık zırhlı araç müjdesi veren, bakanlıkların ve kurumların bütçeleri ‘tasarruf bütçesi' ile kısılırken onun bütçesine zam yapılması için talimat veren Cumhurbaşkanı, Diyanet'in devlet protokolündeki yerine de okkalı bir zam yaptırdı!

Diyanet, olimpiyatlarda üç adım atlamada rekor getirecek bir sıçrama ile listede 40 sıra birden atlayıp 52'ncilikten 12'nciliğe ulaştı.

Herkes Diyanet'in 14. sıraya gerileyen Genelkurmay'ın önüne geçmesini konuşuyor ama orada daha önemli bir detay var!

Hani yazının başında, “Bu bilgiyi koyun bir kenara” demiştim ya. Şimdi o bilgiyi yani ‘din ve siyaset, din ve devlet işlerinin' birbirinden ayrılmasını düşünün… Gayet net değil mi durum?

Yürü ya kurumum denilen Diyanet'in ilerleyişiyle ‘din ve devlet işlerini' yürütenler birbirlerine 40 sıra bird02en yaklaştı! Bu gidişle Diyanet, gelecek yıl Saray'da yapılacak 30 Ağustos tebrik töreninde 8-10 adım daha yaklaşır devlet işlerine… Allah kavuştursun mu diyelim acaba?