11 doz corona aşısı yaptırdı, “Hiç nezle olmuyorum, sırt ağrılarım geçti” dedi

Hindistan'da 84 yaşındaki bir adam 11 doz corona virüsü aşısı olduğunu ve bunun sırt ağrısı gibi kronik hastalıklarına iyi geldiğini öne sürdü. Hintli yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hindistan’da 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, en az 11 kez corona virüsü aşısı yaptırdığını açıklarken, her seferinde ‘daha iyi hissettiğini’ öne sürdü.

Hintli adamın farklı aşı merkezlerine giderek ve her seferinde akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini vererek sağlık çalışanlarını ve devlet izleme sistemini atlattığı düşünülüyor.

12’İNCİ DOZU YAPTIRMAYA GİTTİĞİNDE YAKALANDI

Bu sayede yakalanmamayı başaran adam, en az 11 kez corona virüsü aşısı yaptırdığını iddia etti.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre, Mandal 12’inci dozu yaptırmaya gittiği sırada tespit edildi ve yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mandal gazetecilere verdiği demeçte, “iyi bir şeyden en iyi şekilde yararlandığını” söyledi. 84 yaşındaki adam “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum.” dedi.

‘KENDİMİ DAHA FİT HİSSEDİYORUM’

Mandal, kronik sırt ağrısını “tedavi etmenin” dışında, Şubat ayında ilk dozunu aldığından beri her zaman yaşadığı soğuk algınlığı ve öksürük problemlerinden de kurtulduğunu söyledi. Mandal, “İlk dozdan beri hastalanmadım. Kendimi daha fit ve sağlıklı hissediyorum” dedi.

Mandal’ın şüphe uyandırmamak için Hindistan’ın doğusundaki Bihar’ın Madhepura bölgesindeki farklı aşı merkezlerine gittiği söyleniyor. 84 yaşındaki adamın Eylül ayı içerisinde üç doz aşı yaptırdığına inanılıyor.

İDDİALAR KANITLANMALI

Ancak, kaç doz aldığını kanıtlayan sertifikaları olmadığı için yerel basında çıkan haberler, iddiaları hakkında şüphe uyandırdı.

Bölge sivil cerrahı Amarendra Narayan Shahi, Hindistan gazetesi Press Trust of India’ya verdiği demeçte, “Adamın iddialarının bir nebze doğru olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de ülke tarihinde bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir Korkulan oldu: Avrupa'da yeni corona virüsü varyantı alarmı

İlginizi Çekebilir Çin mahkemesinden tartışma yaratan açıklama: Aldatma, boşanma nedeni sayılmaz