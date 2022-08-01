360 milyon TL’lik baskın: Tesla ve Prada logolu uyuşturucu paketleri ele geçirildi

Meksika'da ülkenin en büyük uyuşturucu El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Guzman'a sadakatiyle tanınan Sinaloa Karteli'ne düzenlenen operasyonda 360 milyon TL değerinde kokain ele geçirilirken, kaçakçıların uyuşturucuya ünlü markaların logolarını basması gündem oldu.

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Meksika’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birine yapılan operasyonda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Meksika polisi tarafından yapılan ve 12 yılın en büyüğü olan uyuşturucu baskınında tam 16 milyon sterlin yani 360 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi. El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Guzman’a sadakatiyle tanınan Sinaloa Karteli üyeleri baskının ardından tutuklanırken, 1,6 ton teçhizata da polis tarafından el konulduğu bildirildi.

Mexico City Polis Şefi Omar Harfuch, uyuşturucunun büyük kısmının Kolombiya’dan geldiğini ABD’ye taşınmak üzere hazırlandığını duyurdu.

Ancak uyuşturucu operasyonun büyüklüğünden ve maliyetinden çok uyuşturucu paketlerinin üzerindeki logolar dikkat çekti. Kartelin uyuşturucuları Elon Musk’ın markası Tesla ve lüks giyim markası Prada logolarıyla damgaladığı görüldü.

ABD merkezli Vice News sitesinin haberine göre, markalar, uyuşturucunun saflık seviyesini ve nakledileceği ülkeyi saptamak için konuldu.

Tesla logosunun kullanımı, şirketin CEO’su Musk’ın büyük markalar ve kokainle ilgili tweet’inden sadece birkaç hafta sonra geldiği için dikkat çekti. Elon Musk, 28 Nisan’daki tweetinde bir espri yaparak, bir sonraki hedefinin Coca-Cola’yı alıp içine kokain eklemek olduğunu yazmıştı.

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