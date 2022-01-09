50 yıldır alev alev yanan “Cehennem Kapısı” kapanıyor

Türkmenistan'daki Karakum Çölü'nde bulunan ve 50 yılı aşkın bir süredir yanan "Cehennem Kapısı" adıyla bilinen gaz krateri için talimat verildi

Sozcu.com.tr

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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, dün kamera karşısına çıkarak ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Berdimuhamedov, yetkililere talimat verdiğini söyleyerek yaklaşık 50 yıldır alev alev yanan ve “Cehennem Kapısı” lakabıyla bilinen dev doğal gaz kraterinin söndürülmesi için çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Orta Asya lideri Darvaza gaz kraterinin söndürülmesi çağrısını yinelerken, Karakum Çölü’nün ortasında bulunan ve sönmeyen alevlerin hem doğaya hem de ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Sovyetler Birliği’nin 1971’de yaptığı sondaj çalışması sonrasında alev almaya başlayan ve o zamandan beri yanan krater ile ilgili olarak Berdimuhammedov, “Bölgede yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Ayrıca değerli doğal kaynaklarımızı kaybediyoruz. Buradaki doğalgazı halkımızın sağlığı için kullanabiliriz” dedi.

1971 yılında Sovyetler Birliği’nin sondaj çalışmaları sırasında kaza meydana gelmiş ve gaz sızıntısı yaşanmıştı. Sovyetler Birliği ise gazın insanlara zarar vermemesi için ateş yakmıştı. O zamandan beri alevlerin söndürülmediği bölgede krater 70 metre genişliğe çıkmış ve 20 metre derinliğe ulaşmıştı.

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