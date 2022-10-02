Abone Ol

NATO’nun 9 üye ülkesi Putin’in ilhak kararı sonrası harekete geçti

Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi yasa dışı ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.

Yayınlanma: 23:21 - 02 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NATO’nun 9 üye ülkesi Putin’in ilhak kararı sonrası harekete geçti

Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yardım etmesi talep edildi.

‘ASKERİ YARDIMLAR ARTSIN’ ÇAĞRISI

Söz konusu ülkelerin, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya'nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.

KATILIM BAŞVURUSU İMZALANMIŞTI

Rusya, 30 Eylül'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı. AA

Putin ateş püskürdü, seferberlik için yeni karar aldı İlginizi Çekebilir Putin ateş püskürdü, seferberlik için yeni karar aldı Bir Alman Bakan ilk kez açıkladı: Putin ile savaştayız İlginizi Çekebilir Bir Alman Bakan ilk kez açıkladı: Putin ile savaştayız

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Almanya Çekya Estonya Karadağ Letonya Litvanya Makedonya NATO Polonya Putin Romanya Rusya Sağlık Sağlık Bakanı Ukrayna Vladimir Putin