9 yıldır göçmen merkezinde tutulan İranlı Mehdi: Herkes Djokovic’i soruyor ama…

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'ın Covid aşısı olmadığı için Avustralya'da gözetim altına alınması büyük ses getirdi. Novak'ın ülkede götürüldüğü gözetim merkezinde kalan İranlı sığınmacı Mehdi ise, tam 9 yıldır özgürlüğünden mahrum durumda.

Sozcu.com.tr

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Dünya sıralamasında bir numarada bulunan aşı karşıtı Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık Tenis Turnuvası için gittiği ülkede gözetim altına alınması tüm dünyada gündem oldu ancak Novak’ın kaldığı otelde çok uzun süredir tutulan ve dünyanın dikkatini o kadar çekmeyen bir isim var.

İngiliz Guardian gazetesi, sığınma talebiyle 15 yaşındayken Avustralya'ya ulaşan ve 9 yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılan İranlı Mehdi'nin dramını okuyucularıyla paylaştı.

“Herkes Novak'ı soruyor ama Mehdi 9 yıldır Avustralya'daki gözaltı merkezinde çürüyor” başlıklı haberde, bugün 24. yaş gününü kutlayan Mehdi'nin ülkede yasal mülteci olarak tanınmasına rağmen yıllardır gözetim altında tutulduğu belirtildi.

‘GENÇLİĞİMİN YİTİP GİTMESİNE ÜZÜLÜYORUM’

Covid-19 pandemisi nedeniyle Avustralya, ülkedeki sığınmacıların yaklaşık yarısını gözetim merkezi olarak kullanılan otellere ve tesislere yerleştirmişti.

Melbourne'daki bir otelde başka sığınmacılarla beraber gözetim altında tutulan Mehdi, “Burada yaşlanıyorum, gençliğimin yitip gitmesine üzülüyorum. Buradan orta yaşlı bir adam olarak ayrılmak istemiyorum” dedi.

Mehdi, ne kadar daha otel odasında kalacağını bilmediğini söyleyerek “Günlerimi nasıl dolduracağımı belirlemeye çalıştım. Uyuyabilirsem mümkün olduğunca çok uyuyorum. Film izleyip kitap okuyorum ama genelde hiçbir şey yapmadan yatakta öylece uzanıyorum” sözleriyle yaşadıklarını Guardian'a anlattı.

‘HERKES BANA NOVAK’I SORUYOR’

Mehdi'nin doğum gününden önce otelde olağanüstü bir hareketlilik yaşandı çünkü dünyaca ünlü tenisçi de aynı otelde gözetim altına alındı.

Otelde uygulanan izolasyon politikaları nedeniyle Novak'ı göremediğini söyleyen Mehdi, “Bu tam bir hayal kırıklığı. Herkes bana Novak'ı soruyor ama bizi soran yok. Biz aylardır, yıllardır burada kilitliyiz” diye konuştu.

Bir anda basının otele akın ettiğini anlatan İranlı genç, “Umarım Novak Djokovic bizim buradaki durumumuzu öğrenmiştir ve bundan bahseder” ifadelerini kullandı.

9 yıl boyunca farklı gözetim merkezlerinde kaldığını anlatan genç, bu süreçte şiddete ve istismara maruz kaldığını, bazı sığınmacıların dayanamayıp kendilerini yaktığını belirtti

Kendisi gibi 9 yıl önce İran'dan göçen kuzeni Adnan da, Mehdi'yle aynı otelde kalıyor. Kuzeniyle görüşebildiğini söyleyen Mehdi, yine de dışarıya bakıp eğlenen gençleri görmenin kendisini daha da üzdüğünü ifade etti.

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