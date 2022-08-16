95 yaşındaki İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida aday olacağını açıkladı

Hollywood yıldızı Gina Lollobrigida, kavga eden politikacılardan bıktığını söyleyerek Eurosceptic partisi ISP ile senatörlüğe aday olmayı planladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Temmuz ayında 95 yaşına giren Gina Lollobrigida, Ukrayna’ya silah gönderilmesine ve savaş çığırtkanlığına karşı çıkan, Mario-Draghi karşıtı yeni bir siyasi ittifak olan Egemen ve Halkçı İtalya partisi (ISP) ile seçimlere katılıyor.

Notre Dame’ın Kamburu ve Hz. Süleyman ve Saba Melikesi gibi filmleriyle tanınan Lollobrigida, Hollywood’un altın çağının en gözde oyuncuları arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay, enerjisinin bir kısmını özellikle ülkesi için kullanmak istediğini söyledi. Lollobrigida siyasete en son 1999 yılında girmişti.

101 siyasi parti 25 Eylül seçimleri öncesinde pazar günü İtalya İçişleri Bakanlığı’na onay için sunuldu. Partilerin aday listelerini kaydetmeleri için 22 Ağustos’a kadar süreleri var.

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