ABD Başkanı Biden’dan 11 Eylül saldırısının yıldönümünde sert mesajlar

ABD Başkanı Joe Biden 11 Eylül saldırılarının 21. yılında, terörle mücadeleye devam etmekte kararlı olduklarını bildirdi.

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11 Eylül 2001 saldırılarının 21. yılında, saldırıya uğrayan yapılardan biri olan ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) anma töreni düzenlendi.

Törene, ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in yanı sıra saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve üst düzey subaylar katıldı.

Biden, törende yaptığı konuşmada, 8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, 11 Eylül saldırısının olduğu gün Amerikan halkına gönderdiği mesajı anımsattı.

Joe Biden, “11 Eylül’dü (Kraliçe Elizabeth’in) Büyükelçisi New York’taki St. Thomas Kilisesi’nde bir ayin duasında okudu o mesajı. Burada bize anlamlı bir alıntıyı hatırlattı, ‘keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir’. Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir ve hepiniz kederi yaşadınız. Bu bedeli derinden hissediyorsunuz.” ifadesini kullandı.

“ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

11 Eylül saldırılarından sonraki 21 yılda yüz binlerce ABD askerinin Irak ve Afganistan’da savaştığını hatırlatan Biden, saldırıdan 10 yıl sonra 11 Eylül’den sorumlu tutulan El Kaide terör örgütünün elebaşı Usame bin Ladin’i öldürdüklerini, geçen yaz aylarında ise saldırı sırasında bin Ladin’in yardımcısı olan, daha sonra El Kaide elebaşı olan Eymen ez-Zevahiri’yi öldürdüklerini aktardı.

Afganistan’ın 20 yıllık işgalini sona erdirdiklerini anımsatan Biden, terörle mücadeleden vazgeçmediklerini, ABD halkını tehdit edebilecek her odağa karşı kararlı olduklarını söyledi.

Biden, “Nerede bulunurlarsa bulunsun bu terörist faaliyetleri izlemeye ve engellemeye devam edeceğiz ve Amerikan halkını savunmak için gerekli olanı yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Ne yıkıldıysa, biz onardık. Tehdit edileni güçlendirdik. Saldırıya uğrayan, yılmaz ruh hiçbir zaman sarsılmadı.” diye konuştu.

“TERÖRİSTLER BİZİ YOK EDECEKLERİNE İNANIYORLARDI VE YANILDILAR”

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise, 11 Eylül saldırısında veya saldırı sonrasında yapılan terörle mücadele faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu dile getirdi.

Mark Milley, şunları kaydetti:

“Teröristler bizi yok edebileceklerine, bu milleti birbirine bağlayan değerlerimizi yok edeceklerine inanıyorlardı ve yanıldılar. Terör bizi asla yok edemeyecek. Bu fikri asla yok edemeyecekler. Bu fikir Amerika’dır. Nereden geldiğimize, soyadımızın ne olduğuna, derimizin rengine veya hangi dine mensup olduğumuza bakılmaksızın hepimizin Amerikalı olduğu fikrini asla ortadan kaldıramayacaklar.”

ABD Savunma Bakanı Austin ise yaptığı konuşmada, 21 yıl önce bulundukları yerin duman, ateş ve yıkıntılar içinde kaldığını ve orada hayatta kalmayı başaranların yıkıntılar altında kalanlara yardım etmek için büyük fedakarlık gösterdiğini hatırlattı.

Austin, geçen yıl ABD’nin Afganistan’daki savaşını bitirdiklerini ifade ederek, ülkesinin terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

11 EYLÜL 2001’DE NELER YAŞANMIŞTI?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı, İkiz Kuleler’e yönelik terör saldırılarına uyanmıştı.

Newark, Boston ve Washington’dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles’a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles’a giden Amerikan Airlines’a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46’da İkiz Kuleler’in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken United Airlines’a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarpmıştı.

İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözün önünde dakikalar içinde yerle bir olmuş ve Manhattan Adası toz bulutlarına bürünmüştü.

İkiz Kuleler’e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştı.

Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16’lar tarafından düşürülmüştü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania’da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıların hemen ardından ABD, önce Afganistan’ı daha sonra da Irak’ı işgal etmişti. ABD’nin başlattığı teröre karşı küresel savaş kapsamında 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetmiş, farklı ülkelerden on binlerce kişi ABD tarafından tutuklanmış ve işkencelere maruz kalmıştı.

ABD ordusu ise işgal ettiği Irak’tan 2011’de, Afganistan’dan ise 2021’de çekilmişti. (AA)

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