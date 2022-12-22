ABD eski başkanı Donald Trump’a cinsel istismar suçlaması

1995 yılında ABD eski başkanı Donald Trump'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden yazar E. Jean Carroll, olayın ardından hiç kimseyle birlikte olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York şehrindeki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında Donald Trump’ın (76) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden 79 yaşındaki yazar E. Jean Carroll, yaşadığı travmanın ardından seks hayatının bittiğini açıkladı.

ABD’nin eski başkanı Trump ise olayı reddederken Carroll’ı tanımadığını söyledi. Olayı “tam bir dolandırıcılık” olarak nitelendiren Trump, iddia sahibi için “hiç tipim değil” diyerek tepkileri üzerine çekti.

Carroll, olayı reddettiği ve “aşağılayıcı yorumların itibarına zarar verdiğini” iddia ederek Trump’a hakaretten dava açtı. Kısa bir süre önce iddiasını, cinsel saldırı iddiasında bulunanların zamanaşımı süresinin ötesinde dava açmasına izin veren yeni bir New York eyalet yasası aracılığıyla tecavüzü de içerecek şekilde genişletti.

“TECAVÜZE UĞRAYANLAR APTAL GİBİ GÖRÜLÜYOR”

Trump’ın ifadesi henüz alınmazken Carroll’ın ifadesinden alıntılar salı günü kamuoyuna açıklandı. Eski başkanın avukatı tarafından sorgulanan yazar, insanlara “tecavüze uğradığını” söylemek istemediğini söyledi.

Carroll, avukat Alina Habba’ya, “Tecavüze uğrayan kadınlara bu toplumda daha az, şımarık salaklar olarak bakılıyor, saldırıya uğramalarına izin verecek kadar aptal olarak görülüyorlar” dedi.

Carroll #MeToo hareketinin, yaşadığı kötü deneyimi açığa çıkarmasına yardımcı olduğunu söylerken Trump’a karşı iddiada bulunduğundan beri işini kaybettiğini anlattı.

Carroll, cinsel istismarın, Trump’ın bir mağazanın iç çamaşırı bölümünde bir kadına hediye seçmek için yardım istemesinin ardından gerçekleştiğini de yeminli ifadesinde anlattı. Yaşadığı olayın hayatını değiştirdiğini söyleyen yazar, o günden beri kimseyle romantik bir ilişki kuramadığını veya cinsel birliktelik yaşamadığını da aktardı.

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