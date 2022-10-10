ABD ile Yunanistan arasında tatbikat

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik tırmanırken ABD ve Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede ortak tatbikat başlattı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik tırmanırken ABD ile Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türkiye sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki İskeçe ilinin Kayalar (Petrohori) Köyü'nde ortak tatbikata başladı.

Dün başlayan ve ABD ile Yunanistan silahlı kuvvetlerinin, Batı Trakya'da İskeçe ilindeki 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Kayalar (Petrohori) köyünde bulunan atış talim alanında “Olimpik İşbirliği 22” ortak askeri tatbikatının düzenlenen törenin ardından başladığı duyuruldu.



TATBİKATA TANKLAR VE SAVAŞ HELİKOPTERLERİ KATILIYOR



ABD ve Yunan zırhlı birliklerine ait tanklarının katılımı ile bu yıl yine “Olimpik İşbirliği 22” askeri tatbikatına yaklaşık 200 ABD askeri, 1. Tabura, 502. Piyade Alayına, 2. Tugay Muharebe Timine, 101. Hava İndirme Tümeni'ne (Saldırı helikopterleri), 1. Tabura 8. Piyade Alayı'na, 3. Zırhlı Tugayına ve V pozisyonuna yerleştirildiği belirtildi.

Tatbikata Leopard ve Abrams tanklarının yanı sıra, Skorsky, Apache, Kiowa Warriors, Chinook helikopterleri de katılıyor. Tatbikat öncesi iki ülkenin bayraklarının göndere çekildiği ve yapılan konuşmalarda ABD’li komutanın, “ABD'nin NATO topraklarını savunma taahhüdü demir gibidir. ABD, NATO Müttefiklerimizi daha iyi savunmak için duruşumuzu güçlendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

GEÇEN YIL DA AYNI YERDE TATBİKAT YAPMIŞLARDI

ABD ve Yunanistan silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz 2021 yılında Batı Trakya'da İskeçe'de 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Kayalar (Petrohori) köyünde bulunan atış talim alanında “Olimpik İşbirliği 21” askeri tatbikatını ilk olarak gerçekleştirmişti.



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