ABD istihbaratından Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama

ABD hükümetinde kabine üyesi seviyesinde olan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı son dakika açıklamalarında ABD istihbaratının tepe yöneticilerinden Avril Haines’in Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili öngörü ve beklentilerine yer verildi.

Haines, “Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas bölgesinde zaferini ilan etmesi savaşın biteceği anlamına gelmiyor. Putin, sadece Rusya’nın varlığına yönelik bir tehdit hissederse nükleer silahlara başvuracak. Rusya’nın Transdinyester’e karadan bağlantıyı genişletmek istediğine dair ibareler var” dedi.

Haines, Ukrayna’da gelecek birkaç ay içinde durumun daha belirsiz olabileceğini de dile getirdi. ABD’li yetkili aynı zamanda Putin’in savaşı uzatarak ABD ve Avrupa Birliği’nin ilgisinin ve desteğinin azalmasını amaçladığını söyledi.

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