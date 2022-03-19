ABD savaş uçağı NATO tatbikatı sırasında düştü

Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC), içinde 4 kişinin bulunduğu ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın Norveç'in kuzeyinde düştüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri’ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, NATO’nun “Soğuk Müdahale 2022” (Cold Response 2022) adlı Norveç’teki askeri tatbikatına katıldığı sırada yerel saatle 18.26 sularında Norveç’in kuzeyine düştüğü ifade edildi.

Düşen uçakta 4 kişinin bulunduğunu belirten JRCC, uçağın bir eğitim tatbikatında olduğunu ve normal şartlarda yerel 18.00 sularında iniş yapmasının gerektiğini kaydetti. Bölgede hava koşullarının kötü olduğunu ve daha da kötüleştiğini belirten JRCC, “Uçak yere çakıldı” ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta bulunan yolcuların durumunun henüz bilinmediğini aktaran JRCC, bir kurtarma helikopteri ve bir Norveç askeri Orion uçağının bölgede havadan arama ve keşif çalışmaları yürüttüğünü ve uçağa ilişkin bulguların olduğunu kaydetti. JRCC, “Acil durum sinyali alındıktan sonra onu bulduk. Kötü hava şartları nedeniyle aşağı inemiyoruz. Polis ve kurtarma ekipleri karadan ilerliyor” dedi.

İlginizi Çekebilir NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplandı

İlginizi Çekebilir NATO'dan Norveç'te 30 bin askerle tatbikat