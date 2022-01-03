ABD Savunma Bakanı’nda Covid-19 çıktı
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin'in corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.
ABD Savunma Bakanı Austin, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semptomlar gösterince test talep ettim. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara ve CDC yönergelerine uygun olarak, önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde karantinaya alacağım” dedi.
Karantina süresince yardımcısının kendisini temsil edeceğini ifade eden Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralıkta bir araya geldiğini belirtti.