ABD su kullanımına yeni kısıtlamalar getirdi

ABD, batısındaki 7 eyalet arasında giderek etkisini artıran kuraklık nedeniyle sorun olan su kullanımı konusunda yeni kısıtlamaları açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin en büyük su rezervi olma özelliğine sahip Colorado Nehri’nin iklim değişikliğine bağlı küçülmesi ve üzerinde kurulu Mead Barajı Gölü ile Powell Gölü’nde su seviyelerinin tehlikeli sınırlara yaklaşması, ülkenin güneybatı eyaletlerindeki su tüketimine yeni kısıtlamalar getirilmesini zorunlu kıldı.

ABD Islah Bürosu (USBR), Aşağı Colorado Nehir Havzası’nın “Kademe 2” olarak adlandırılan bir kuraklık seviyesine ulaştığını, bu yüzden Arizona’ya yüzde 21, Nevada’ya yüzde 8 ve nehrin denize ulaşmadan önce topraklarından geçtiği Meksika’ya yüzde 7 oranında su kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Islah Bürosu Şefi Camille Touton, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Sistem, dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor ve harekete geçmeden sistemi koruyamayız. Sistemi korumak, Batı Amerika’nın insanlarını korumak demektir.” dedi.

Tuton, haziran ayındaki Senato oturumunda, Colorado Nehri suyunun tasarrufu konusunda anlaşamayan 7 eyaleti uyarmış, 15 Ağustos’a kadar bir sonuca varılmaması durumunda federal kısıtlamaların devreye gireceğini belirtmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir İngiltere'de kuraklık tehlikesi büyüyor! Parklar çorak araziye döndü