ABD vatandaşlarına 400 milyon N95 maske dağıtacak

ABD hükümeti 400 milyon N95 maskenin gelecek hafta dağıtılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Omicron varyantıyla birlikte corona virüsü salgınının hız kazandığı ABD’de Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Beyaz Saray, ülkenin stratejik stokunda bulunan 400 milyon N95 maskenin vatandaşlara dağıtılacağı duyuruldu.

Maskelerin eczanelere ve kamu sağlık merkezlerine bu hafta gönderileceği ve gelecek hafta dağıtılacağı kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte “hiçbir şey yapmadığı” yönündeki suçlamaların ardından gelen hamle ABD medyasında gündem oldu.

329 milyon nüfusa sahip olan ABD’de dağıtılacak N95 maskeler burun ve ağzı daha sıkı kapattığı için etkili bir virüsle mücadele yöntemi olarak biliniyor.

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