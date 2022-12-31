ABD’de 4 öğrencinin katili yakalandı

Idaho Üniversitesi öğrenci evinde kasım ayında meydana gelen korkunç cinayette üçü kız biri erkek 4 öğrenci defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. ABD'yi sarsan korkunç olayın faili haftalar süren arama sonrası yakalandı.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD'nin Idaho eyaletinde dört üniversitesi öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili bir şüphelinin tutukladığını açıklandı.

Polis, Ethan Chapin (20), Xana Kernodle (20), Kaylee Goncalves (21) ve Madison Mogen'in öldürülmesiyle bağlantılı olarak birinci derece cinayetten aranan 28 yaşındaki Bryan Christopher Kohberger’in yerel polis ve FBI tarafından sabah saat 3’te Scranton, Pensilvanya’da gözaltına alındığını belirtildi.

Idaho Üniversitesi öğrenci evinde kasım ayında meydana gelen korkunç cinayette üçü kız biri erkek 4 öğrenci defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Amerika’yı sarsan korkunç olaydan sonra polis bir türlü cinayet sanığını belirleyememiş kamuoyunun ve ailelerin tepkisini çekmişti. Yetkililer cinayet sanığıyla ilgili ayrıntıları soruşturmanın bitiminden sonra açıklanacağını belirttiler.

Üniversitenin internet sitesine göre, cinayet zanlısı Pullman, Washington Eyalet Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi. Pullman, dört öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğü eve 15 dakikalık mesafede oturuyordu.