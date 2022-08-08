ABD’de bir ay içerisinde 4 Müslüman’ın ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı

ABD'de üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman’ın şüphe uyandıracak şekilde art arda ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.

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ABD’nin New Mexico eyaletinde Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Albuquerque polisine göre, 62 yaşındaki Mohammad Ahmadi, 27 yaşındaki Muhammed Afzaal Hussain, 41 yaşındaki Aftab Hüseyin ve 25 yaşındaki Naeem Hussain’in ortak noktaları Güney Asya kökenli ve Müslüman olmaları.

Polis, dört olayın birbiriyle bağlantısı olabileceğini açıklarken, özellikle camiye gidenleri uyardı. Albuquerque, Amerika’nın en küçük Müslüman topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor.

CENAZEDEN DÖNERKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Polis, son cinayetlerin, Kasım 2021'de öldürülen bir başka Müslüman olan Mohammad Ahmadi cinayetiyle bağlantılı olabileceğine inandıklarını da açıkladı.

26 Temmuz ve 1 Ağustos'ta vurulan, Aftab Hüseyin ve Muhammed Afzaal'dan sonra öldürülen son kurban Nayeem Hossain, onların cenazelerinden dönerken öldürüldü.

Albuquerque Polis Departmanı Suç Soruşturma Birimi komutan yardımcısı Kyle Hartsock, daha fazla bağlantı aramak için tüm kanıtları gözden geçirdiklerini açıklarken, “Bu üç adamın Müslüman ve benzer kökenden olması rahatsız edici.” dedi.

20 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDU

FBI soruşturmaya katıldığını duyururken, katili veya katilleri yakalamak için 20 bin dolar ödül konulduğu açıklandı. Polis, dört cinayetle bağlantılı olabilecek koyu renk Volkswagen Jetta veya Passat aradıklarını açıkladı.

Albuquerque’deki New Mexico İslam Merkezi imamı Dr Mahmoud Eldenawi de son cinayetlerden bu yana Müslüman toplumun hayatlarından ciddi endişe duyduğunu aktardı. Bölgedeki Müslümanların sokağa çıkmaktan bile korkmaya başladığını dile getiren Eldenawi “Biz inanç liderleriyiz, insanlardan güçlü olmalarını istiyoruz, ancak biz de insanız, karımız ve çocuklarımız için endişe duyuyoruz” dedi.

BİDEN DA KINADIĞINI AÇIKLADI

Cuma günkü cinayetten sonra, New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham Cumartesi günü Albuquerque’ye ek eyalet polisi göndereceğini duyurdu. Grisham yaptığı açıklamada, “Bunun, kültür ve düşünce çeşitliliğiyle övünen bir yer olan New Mexico’da gerçekleşmesinden dolayı kızgınım ve üzgünüm. Biz bu değiliz,” dedi.

Başkan Joe Biden da saldırıları sert bir şekilde kınadığını duyurdu.

Benzer bir açıklama da Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından Albuquerque’da dört Müslüman'ın öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, “ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz. Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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