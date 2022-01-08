ABD’de bir kadın, Covid’e yakalanan oğlunu baraja kapattı

Yetkililer, annenin Covid’e yakalanan oğlunu izole etmek için bagaja kapatarak çocuğun hayatını riske attığını belirtti ve kadına dava açtı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Covid test sonucu pozitif çıkan 13 yaşındaki oğlunu arabanın bagajına kapatan bir kadın hakkında dava açıldı.

Houston kentinde 41 yaşındaki annenin, Covid'e yakalanan oğlunu izole etmek için bagaja kapattığını belirten yetkililer, kadını çocuğunun hayatını riske atmakla suçladı.

Çocuğun, geçen pazartesi günü bir test merkezi yakınlarındaki arabanın bagajında bulunduğu kaydedildi.

Test kuyruğundaki araçların yanından geçerken çocuğun bagajda olduğunu fark eden bölgedeki sağlık yetkilisi Bevin Gordon, “Annesi çocuğu Covid'den korumak için bagaja koyduğunu ve yeniden test yaptırmaya götüreceğini söyledi” dedi. Bunun ardından Gordon, polise ihbarda bulundu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, henüz gözaltına alınmayan ya da teslim olmayan anneye çarşamba günü dava açıldı.

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