ABD’de Covid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, coronaya yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19'a yakalandı.

NIAID tarafından yapılan açıklamada, Fauci'nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci'nin hafif semptomları olduğu belirtildi.

Fauci'nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar açıkladı: Omicron'a yakalanmak corona için bağışıklık sağlamaya yetmez

İlginizi Çekebilir Avrupa'da corona virüsü alarmı: Yaz salgını patlak verdi