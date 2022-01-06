ABD’de Kongre saldırılarının yıldönümünde Biden, Trump’ı suçladı

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre'ye düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturma sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların yıldönümünde konuştu. Biden, saldırılardan dolayı selefi Trump'ı suçlarken, "O hiçbir şey yapmadı, sadece izledi!" dedi.

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ABD’de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarıyla ilgili oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021’de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Bugün Kongre saldırılarının birinci yıldönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, beklenildiği gibi eski ABD Başkanı Donald Trump’a yüklendi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Biden, kanlı kongre baskınıyla ilgili olarak, ‘Ülkemizde böyle olayların bir daha yaşanmaması için gereken çabayı göstermeye devam ediyoruz.” dedi. Biden, Trump’ı suçlarken, “O gün saldırganlar Kongre Binası’nı bastığında Trump hiçbir şey yapmadı ve TV’den izlemeye devam etti. ” dedi.

“KAYBETMEYİ KABULLENEMEDİ”

Biden, Trump’ın seçim sonuçlarını hazmedemediğini de belirtirken, “Kaybetmeyi kabullenemedi.” dedi. Trump’ın seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarına da değinen Biden, “Seçim sonuçlarının yanlış olması gibi bir şey söz konusu bile değil. Trump 7 milyondan fazla oy kaybetti ama bu durumu kabullenemedi” dedi.

Biden yine Trump’ı hedef alarak, “Ülkenizi sadece kazandığınızda sevemezsiniz” ifadelerinde bulundu.

“ACINIZI ANLIYORUM, ANCAK EVE DÖNME ZAMANI”

6 Ocak 2021 yılında meydana gelen kongre baskını sırasında güvenlik güçleri ve protestocular arasında gergin anlar da yaşandı. Kongre binasındaki Temsilciler Meclisi ve Senato kapılarına barikatlar kuruldu, gizli servis protestoculara silahlarını doğrulttu. Olay günü biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.



Protestocuların Kongre binasına girişinden 2 saat sonra Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, destekçilerine seçimlere hile karıştırıldığını yineledi ve artık eve dönmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Ardından Twitter, Donald Trump'ın paylaşım yapmasını 12 saatliğine yasakladı. Tüm olanların ardından saat 20.00'de kongre tekrar toplandı ve delege oylarının sayımına devam etti. İlerleyen günlerde, Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması açıldı.

OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA HALA DEVAM EDİYOR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak 2021'de ABD tarihine geçen olaylarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Şu ana kadar 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, baskının sembol fotoğrafları arasında yer alan ve boynuzlu şapkasıyla dikkat çeken Jacob Chansley, Kasım'da 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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